Cum l-a nenorocit CCR pe Traian Basescu (Opinii)

Atat timp cat nu deschide gura si sta ascuns, mai cu seama dupa aflarea vestii ca referendumul a fost invalidat de catre judecatorii Curtii Constitutionale, Traian Basescu imi provoaca mila si ceva mai mult decat atat.

Ma tot intreb daca el chiar si-a dorit cu adevarat raul pe care CCR a ajuns sa i-l faca trimitandu-l inapoi la Cotroceni, dupa ce a luat cele mai multe voturi impotriva din intreaga istorie a Romaniei.

Nu stiu sincer ce alta umilinta mai mare ar fi putut sa indure acest politician! Poate doar validarea referendumului de catre CCR sa fi fost varianta si mai proasta pentru Traian Basescu.

Dar stirile nu sunt proaste doar pentru Traian Basescu, Crin Antonescu si Victor Ponta, care au aflat cu surprindere, speranta si disperare, ca razboiul nu s-a incheiat, ci de fapt abia s-a pornit si mai abitir.

Cea mai rea veste este, desigur, cum ar fi putut fi altfel?, cea care e adresata romanilor. Tuturor "romanlor", cum obisnuia sa spuna atat de des presedintele Traian Basescu, dar care isi va inghiti de acum incolo de fiecare data cuvintele cand va mai fi tentat sa se foloseasca de expresia asta. Cel putin cuvintele astea va trebui sa le scoata din arsenalul sau de "jucator", daca va dori sa mai aiba pace si liniste pana la finalul mandatului, indiferent cand va veni acesta.

Deci urmeaza ce? In primul rand, Traian Basescu trebuie sa se intoarca la Cotroceni si o va face, indiferent cat de multi sau de putini oameni vor mai iesi in strada pana atunci. O va face fie si doar pentru a-si anunta demisia de acolo, din locul pe care astfel il va fi eliberat de urmele viselor prelungi ale lui Crin Antonescu.

In proportie de 99%, totusi, sa fim lucizi, Traian Basescu nu isi va anunta nicio demisie. Nici in prima zi, nici dupa inca un an si nici cu doua luni inainte de termenul final al mandatului. A adunat prea multa umilinta deja, incat sa mai suporte si rusinea unei demisii care sa aduca macar izul unei infrangeri.

In mintea lui Traian Basescu va ramane politicianul mileniului, omul care nu a fost invins de nimeni. Desi in realitate omul asta nu a castigat cu adevarat nicio batalie grandioasa, ci doar razboaie cu adversari deja morti sau in faza avansata de descompunere.

Lasand trecutul in seama istoricilor si viitorul in grija vrajitoarelor propagandistice, sa ne punem cateva intrebari in legatura cu prezentul care deja incepe sa se desfasoare sub ochii nostri si care, oricat ne-am iluziona, nu are cum sa aduca absolut nimic bun sau mai bun decat trecutul.

Avem asa: Traian Basescu ajunge la Cotroceni, din nou, impotriva propriului popor, fara sprijin in Parlament, cu un Guvern mai mult decat ostil si cu o societate civila mai dezbinata decat a cunoscut vreodata Romania.

Bonus: orice posibila impacare este imposibila din cauza embargoului impus de minima onoara e suportarii consecintelor declararii luptei impotriva loviturii de stat executata de USL.

Asadar, ori ii aresteaza pe autorii loviturii si-i pune sa plateasca, asa cum a promis intr-o zi in buza curtii lui Onoca, ori Traian Basescu este condamnat la compromiterea totala.

Dar poate cea mai dramatica consecinta a reintoarcerii lui Traian Basescu la Cotroceni este faptul ca frustrarea celor 7,4 milioane de romani care au votat ca el sa dispara va creste si se va inflama la fiecare aparitie publica a presedintelui. De fiecare data cand, inevitabil, Traian Basescu va incerca iarasi sa ne convinga ca reformeaza si modernizeaza statul pentru sau impotriva - cred ca nici macar nu mai conteaza sensul, atat de grava e problema - milioane de romani care stiu ce au votat vor deveni tot mai furiosi si mai suparati pe tot ce misca in jurul presedintelui.

De aceea este previzibil ca la alegerile parlamentare de peste cateva luni toata furia, frustrarea si ura adunate impotriva lui Traian Basescu, dar nerezolvate cu ocazia referendumului din 29 iulie, sa explodeze in fata PDL si tot ceea ce mai roieste fara sa creasca in jurul "jucatorului" de la Cotroceni - de la Mihai Razvan Ungureanu si pana la ciudatul care plimba usturoiul si tricolorul pe scena. Ei toti vor plati pretul revenirii lui Traian Basescu la Cotroceni.

In plus, presedintele va mai avea o grija si o uriasa bataie de cap - cum sa faca si ce sa spuna ca sa evite posibilele revolte sociale, pe modelul celor din ianuarie. Cum Traian Basescu ne-a invatat ca nu mai invata demult nimic, sa ne rugam pentru viitoarele sale chinuri si umilinte. Alea despre care nu vom afla niciodata, ca pe celelalte le-am vazut si le vom mai vedea.