Imagine virală de Crăciun: ce făcea Ben Affleck în timpul sărutului cu Jennifer Lopez FOTO

Ben Affleck și Jennifer Lopez au ieșit la cumpărături în preajma Crăciunului.

Cei doi au fost surprinși la cumpărături împreun cu mamele lor. La un moment dat, cei doi s-au sărutat. În vreme ce Jennifer Lopez a închis ochii, Ben Affleck a rămas cu ochii pe telefon și a continuat să scrie un mesaj, ceea ce a stârnit o mulțime de comentarii pe internet. "Un bărbat multi-task", a glumit cineva.

Ben și J. Lo. au dat recent o petrecere la vila lor din Beverly Hills, având invitați de top, precum Margot Robbie, Michael B. Jordan, Casey Affleck sau Lily Rabe.

De asemenea, la petrecere au participat copiii lor. Jennifer Lopez (54 de ani) are gemeni de 15 ani, Max și Emma, din căsătoria cu Marc Anthony.

Ben Affleck (51 de ani) are trei copii, Violet, 18 ani, Seraphina, 14 ani și Samuel, 11 ani, cu fosta soție Jennifer Garner.

Glum Ben Affleck texts while kissing Jennifer Lopez on Christmas shopping trip with their moms https://t.co/kpxVNwVH8E pic.twitter.com/Yl1JakMMSk