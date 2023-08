O agenție de turism oferă bilete gratuite de avion pentru familiile răniţilor din Crevedia

12 pacienți vor fi tratați în spitale din străinătate. Patru pacienți au fost deja transferați, iar alți opt vor pleca în următoarele ore. Ministrul Sănătății transmite că dintre cele 30 de paturi pentru mari arși din toată țara, doar șase erau libere aseară, la momentul producerii deflagrațiilor.

Rudele victimelor exploziilor și incendiului de la Crevedia care vor fi tratate în străinătate vor primi, de la agenția de turism online Vola.ro, bilete gratuite de avion pentru a se putea deplasa la apropiații lor.

"În lumina tragicelor evenimente care au avut loc aseară în localitatea Crevedia, Vola.ro își exprimă profundul regret și compasiune pentru toate victimele și familiile afectate.

Recunoaștem dificultățile și durerea prin care trec familiile celor răniți și, în același spirit de solidaritate care ne-a ghidat mereu, ne angajăm să oferim bilete gratuite de avion pentru familiile răniților din Crevedia care au fost transportați în alte țări, pentru a fi alături de cei dragi în aceste momente grele. Amintim cu tristețe și implicarea noastră în urma tragicului eveniment de la Colectiv, unde am oferit, de asemenea, suport pentru familiile afectate.

Pentru a beneficia de acest sprijin, familiile afectate sunt rugate să contacteze serviciul nostru de asistență pe adresa de email info@vola.ro furnizând toate detaliile necesare.

Ads

Gândurile noastre sunt cu toate victimele și familiile lor în aceste momente dificile", se arată în comunicatul agenției.

"Remarcăm cu amărăciune că, la 8 ani de la tragedia din Colectiv, unele lucruri sunt neschimbate și România încă nu are un spital adevărat pentru marii arși. Este o realitate dureroasă și un apel către responsabilitățile care trebuie îndeplinite la nivel național. Am fi dorit să nu mai fie nevoie de un astfel de ajutor niciodată, însă misiunea noastră este să ajutăm și să fim prezenți acolo unde comunitatea are nevoie de noi", precizează reprezentanții Vola.

”Câteva cifre legate de numărul de victime: în total 58 de pacienţi, două decese, unul dintre ele cu o suprafaţă de arsuri pe corp care depăşea 95%. Doi pacienţi au fost transferaţi la Bruxelles, alţi doi la Milano, unul dintre cei de la Milano e în stare critică şi acţionează medicii să-l stabilizeze.

Urmează ca în cursul acestei zile şi la noapte să fie transferaţi 6 pacienţi de la Floreasca și 2 de la Bagdasar. Aceștia vor fi transferați în Austria, Germania şi unul în Norvegia. Vor exista cel puţin 2 zboruri pentru aceşti pacienţi, cu escală. La spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt 30 de pacienţi, 3 civili şi restul pompieri. 5 pacienţi intubați şi ventilați mecanic, toţi toaletaţi din punct de vedere chirurgical şi sub permanentă evaluare.

Toate spitalele au mobilizat echipele medicale, a fost instaurat Planul Alb, care să facă posibilă intervenţia medicală specializată", a arătat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, într-o conferință de presă.

Ads