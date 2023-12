Asociația care transportă copii în străinătate pentru operații care le salvează viața. Mai trebuie 30.000 de lei pentru al 175-lea zbor

Asociaţia Blondie, care transportă cu avionul spre spitale din Europa copii bolnavi, va efectua, miercuri, cel de-al 175-lea zbor spre Milano, însă pentru acest lucru mai este nevoie de 30.000 de lei care trebuie adunaţi până în momentul în care va decola aeronava. Aceasta trebuie să ducă doi bebeluşi bolnavi, de doar 27 şi 28 de zile, ale căror vieţi vor fi salvate.

”Suntem a 175-a oară când ridicăm un avion. De fiecare dată este acelaşi greu. Acum s-au schimbat copiii care trebuie să zboare. Pleacă mâine doi bebeluşi, o fetiţă şi un băieţel, cu o diferenţă de o zi între ei. Unul dintre ei are 27 de zile şi celălalt 28. Suntem bine, mai lipseşte foarte puţin să avem toată suma, dar mai avem şi ziua de mâine. Zborul este seara, nu avem emoţii că nu vom zbura. Este al doilea zbor de săptămâna asta, trebuia să facem un singur zbor spre Milano, dar pentru că s-a amânat pentru cei mici şi celălalt caz nu mai putea să aştepte, am decis să facem două zboruri şi ieri a fost 174, mâine va fi 175”, a declarat Adelina Toncean, fondator al Asociaţiei Blondie, marţi seară, la Medika TV.

Până acum, Asociaţia Blondie a salvat peste 500 de vieţi, transportând copii la spitale din Europa.

”Undeva pe la 100 şi ceva am decis să nu mai numărăm, ni s-a părut că nu e frumos să numeri copii. Oricum, au fost peste 500 de copii care au zburat cu noi, dar cred că mai important decât numărul ăsta e că sunt toţi. Toţi care vreodată ne-au cerut ajutorul, mai întâi spunem da şi vedem apoi cum o facem, dar niciodată nu am refuzat pe nimeni şi cred că asta e normalitatea, când cineva are nevoie să ajungă la spital, până la urmă asta este ce facem, facem drumul până la spital, să poată să ajungă în siguranţă şi aşa cum e normal”, a mai declarat Adelina Toncean.

Întrebată ce sumă lipseşte pentru zborul de miercuri seară, Adelina Toncean a explicat că mai sunt necesari 30.000 de lei.

”Începând din vara asta, când e greu să apelezi la companii, cam de pe la începutul verii am ţinut-o efectiv cu banii pe care îi strângem din comunitate şi nu ştiu dacă cineva mai crede că 50 de lei, 10 lei sunt puţini, ei bine, nu sunt puţini. Noi efectiv în fiecare săptămână ajungem să zburăm de 2-3 ori când un zbor este de peste 30.000 de euro şi pentru mâine cred că ne mai trebuie în jur de 30.000 de lei (...) Datorită comunităţii, e o sumă pe care ne-am obişnuit să o strângem uşor, mai ales că este o zi întreagă la dispoziţie. Este mereu aşa, niciodată nu e timp, nu poţi să amâni nimic, nimeni dintre cei bolnavi nu au timp să aştepte până când ne este nouă uşor, până când trece vara, pandemia, sărbătorile. Ei zboară sau mor. Noi preferăm să zboare”, a declarat Adelina Toncean.