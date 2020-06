Ministrul Afacerilor Externe, despre Strategia Nationala de Aparare a Tarii: Nu spunem ca Rusia este un stat inamic

Ziare.

Seful diplomatiei romane a participat la dezbaterea online organizata de think-tank-ul american Centrul de Analiza Politica Europeana (CEPA) privind securitatea in regiunea Marii Negre, context in care a fost intrebat de introducerea Federatiei Ruse in noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii."Nu este o schimbare brusca, nu este o schimbare radicala, cu siguranta. Daca cineva urmareste politica Romaniei ca membru NATO si ca partener strategic al SUA in regiune, pe Flancul Estic, la Marea Neagra, poate observa ca Strategia noastra de Aparare a Tarii, draftul recent prezentat pentru a fi adoptat de Parlamentul Romaniei, este pe o linie de continuitate cu strategiile de Aparare anterioare ale Romaniei si nu este ceva neobisnuit sa marcam comportamentul Rusiei in regiune. Nu este doar o analiza a Romaniei, face parte din analiza noastra din cadrul NATO, UE si este o decizie comuna a aliatilor sa remarce ca actiunile Rusiei in regiunea Marii Negre genereaza riscuri", a explicat Aurescu.El a vorbit, in acest sens, de transparenta."Cand mentionam ce a facut Rusia in regiune, lucru evident pentru toata lumea, vrem sa fim transparenti, vrem sa fim previzibili, vrem sa abordam subiecte care sunt surse legitime de ingrijorare si bineinteles nu vrem sa provocam pe nimeni. Pur si simplu prezentam faptele. Daca va uitati la ce s-a intamplat in regiune, in anii trecuti, cred ca este clar. De exemplu - a fost Crimeea ocupata legal? Putem sa ne intrebam asta. Creeaza exercitiile Rusiei in Marea Neagra, atat cele ofensive, cat si cele defensive, o atmosfera pasnica? Putem vorbi de o militarizare a Crimeei? Perpetuarea conflictelor din regiune, precum cele din Transnistria, Donbas sau Caucaz marcheaza o atmosfera pasnica in regiune? Cred ca raspunsurile la aceste intrebari sunt evidente si nu e nevoie sa ne repetam. Asta am mentionat in Strategia Nationala", a punctat ministrul Afacerilor Externe.Totodata, el a evidentiat, in context, ca Federatia Rusa nu este vazuta ca "stat inamic"."Contrar a ceea ce au subliniat media ruse, nu spunem ca Rusia este un stat inamic. Am observat ca asta a fost un soi de mantra a analizelor si articolelor din presa rusa, referitor la Strategia noastra. Mentionam comportamentul Rusiei, care a fost agresiv, in anii trecuti, mentionam faptul ca o parte din aceste actiuni au incalcat legislatia internationala, principiile si normele legislatiei internationale, fapt din nou evident si in contextul acestei pozitionari a Rusiei in regiune si pe Flancul Estic, bineinteles ca atrage ingrijorari naturale din partea Romaniei si a aliatilor NATO. De aceea, NATO a adoptat multe masuri defensive si de descurajare pe Flancul Estic", a mai afirmat Bogdan Aurescu.