''Creierul'' Brexit-ului, Dominic Cummings, si-a dat demisia din postul de consilier al premierului Boris Johnson

Consilierul ar fi trebuit sa plece din functie inainte de sfarsitul anului, dar el a parasit de vineri seara resedinta din Downing Street, o sursa guvernamentala confirmand ca el nu va mai fi oficial angajat de la "jumatatea lui decembrie".Plecarea sa urmeaza dupa cea a directorului de comunicare din 10 Downing Street si aliatul sau Lee Cain, miercuri, victima a luptei pentru putere in cadrul guvernului.Amandoi faceau parte din aripa dura a adeptilor Brexit, gata sa iasa din UE fara un acord cu Bruxellesul. Plecarea lor intervine in linia dreapta a negocierilor intre Londra si Bruxelles pentru a se incerca incheierea unui acord privind viitoarele relatii comerciale dupa 31 decembrie.Dominic Cummings si-a facut numerosi dusmani, inclusiv in tabara conservatoare, dupa nominalizarea sa odata cu venirea la putere a lui Boris Johnson, in iulie 2019. El a jucat un rol important in victoria sa in alegerile anticipate din decembrie, castigate detasat de conservatori.Influenta considerabila pe care a avut-o pe langa premier, abordarea sa combativa si dorinta de a controla totul, potrivit presei, a dus la un climat de tensiune permanenta in cadrul executivului si al conservatorilor.La cutite cu personalul administrativ, din cauza dorintei sale de a reforma functia publica, el este suspectat ca a fost la originea unei serii de concedieri a asistentilor ministeriali, acuzati ca nu apara cu destula vigoare cauza Brexit-ului."Consilierii vin si pleaca", a comentat vineri dimineata ministrul transporturilor, Grant Shapps, pe Sky News. "Ne va lipsi, dar evoluam spre o faza diferita", Brexit-ul si efectuarea de teste masive in timpul pandemiei, la care Cummings a contribuit, ajungand la final."In toate guvernele, sunt necesari oameni care zguduie lucrurile si propun idei, asta a fost si el", a adaugat el.