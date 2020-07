Premierul britanic Boris Johnson: Partea cea mai rea a pandemiei se va termina ''pana la mijlocul anului viitor''

"Bineinteles, sunt lucruri pe care nu le facem bine si invatam tot timpul", a declarat Johnson in interviul pentru Sky News."Trebuie sa inveti din greseli cat de rapid posibil", a declarat liderul conservator, estimand ca partea cea mai rea a crizei sanitare se va termina "pana la mijlocul anului viitor". Marea Britanie a fost cea mai dur lovita tara din Europa in termeni de numar de cazuri de coronavirus, multi experti prognozand un al doilea val de infectari in aceasta toamna.Guvernul lui Boris Johnson a fost aspru criticat pentru modul in care a gestionat criza coronavirusului, mai multi experti catalogand reactia executivului drept tardiva si gresita.Prim-ministrul insusi a fost spitalizat cu COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, dar intre timp s-a restabilit.Inainte de a contracta virusul, el s-a laudat cu faptul ca a strans mainile unor pacienti infectati."Nu am inteles virusul in modul in care ne-am fi dorit in primele cateva saptamani si luni", a spus Johnson vineri seara intr-un interviu pentru BBC.Capacitatea virusului de a se raspandi asimptomatic de la o persoana la alta a fost subestimata, a observat el.Intrebat daca masurile de izolare au venit prea tarziu in Marea Britanie, Johnson s-a limitat doar sa spuna ca existau "intrebari foarte deschise" la care oamenii de stiinta trebuiau sa raspunda.