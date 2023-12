Dezvăluiri despre Brad Pitt: „Nu arată prea bine, dar cu machiaj și efecte vizuale, reușim să-l salvăm”

George Clooney s-a distrat copios la premiera filmului „ The Boys In The Boat”, unde a fost însoțit de soția lui, Amal. Celebrul actor a vorbit despre experiența de a lucra împreună cu Brad Pitt, făcând o serie de glume la adresa fostului soț al Angelinei Jolie.

Actorul în vârstă de 62 de ani a povestit câteva din farsele pe care i le-a făcut lui Pitt, în timp ce se aflau împreună pe platourile de filmare. „Pitt e un tip drăguț. Nu știu dacă l-ai văzut de aproape în ultima vreme. Nu arată prea bine, dar cu machiaj și efecte vizuale, reușim să-l salvăm”, a declarat George Clooney, despre prietenul său mai mic, care luni va împlini 60 de ani.

Deși glumele sale ar putea părea prea dure, Clooney a declarat că nici Brad nu e așa de blând cum pare: „Poate că farsele mele durează o veșnicie, dar farsele lui te taie până la os. Chiar rănesc. Nu mai pot merge în orașul meu natal după ce mi-a făcut o farsă. Sunt trucuri murdare, murdare”, a completat actorul, potrivit filmnow.ro.

Filmul „The Boys In The Boat” urmărește „povestea a doi lupi singuratici care împart același loc de muncă”, și este scris și regizat de Jon Watts, regizorul „Spider-Man: No Way Home”.

