Cine este vinovat de moartea lui Andrei? De doi ani, Politia tine dosarul teribilului accident in sertare

Au trecut doi ani de cand Andrei s-a mutat in vesnicie. Mult prea tanar, la nici 20 de ani. Ne-am intalnit din nou, rude, colegi, prieteni, cunocuti, la monumentul funerar ridicat de parintii lui. Multe flori, lumanari si lacrimi la mormantul lui Andrei. Un accident rutier petrecut la raliul organizat pe Ocolitoarea Brasovului in duminica de 27 martie 2022, a adus durere, multa durere in familia Tatu din Victoria. Singurul lor fiu, Tedy Andrei, a fost ucis de un bolid scapat de sub control, ... citește toată știrea