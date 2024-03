Duminica Ortodoxiei la Halchiu: Ziua in care s-au binecuvantat icoanele satenilor, iar apoi s-a mers in procesiune pe strazile comunei

In prima duminica din Postul Mare - 24 martie, Duminica Ortodoxiei - in Parohia Ortodoxa Romana "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" din Halchiu s-a organizat o procesiune cu sfintele icoane.Astfel, dupa Sfanta Liturghie, s-au binecuvantat icoanele aduse de credinciosi de acasa, iar apoi, in rugaciune si in cantare, s-a mers pe cateva strazi ale localitatii, avand in fata icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului Prodromita din Sfantul ... citește toată știrea