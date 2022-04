Legea care reglementeaza concediul si indemnizatia pentru ingrijirea persoanelor cu afectiuni oncologice, in varsta de peste 18 ani, a intrat in vigoare

Sambata, 16 aprilie 2022 a intrat in vigoare prevederile Legii 24/2022 care reglementeaza concediul si indemnizatia pentru ingrijirea persoanelor cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani.Asiguratul care insoteste pacientul cu afectiuni oncologice la interventii chirurgicale si tratamente prescrise de medicul specialist beneficiaza de concediu si indemnizatie de cel mult 45 de zile calendaristice in interval de un an pentru un pacient. ... citeste toata stirea