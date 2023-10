În prezent, bucătăriile open space au devenit din ce în ce mai populare. Acestea au câteva avantaje imbatabile. În primul rând, acest tip de amenajare te ajuta să obții un design modern al casei. Bucătăria se va integra în spațiul de zi, casa va părea mai mare, iar lumina naturală va ajunge ușor în toate camerele. Avantajele amenajărilor open space nu sunt de neglijat, însă pentru a realiza că la carte trebuie să ții cont de câteva aspecte.

Iată TOP 7 trucuri pentru amenajarea unei bucătarii open space:

Optează pentru culori pământii

O bucătărie open space va fi mereu la vedere, așa că cel mai bine este să stai departe de culorile foarte țipătoare. Acestea pot deveni rapid obositoare, în special dacă petreci mult timp în zona de zi.

Optează pentru nuanțe pământii, precum bej, verde, roz prăfuit, alb sau gri. Dacă iubești culorile, poți alege culori precum bleu, verde ou de rață sau galben pal. Nuanțele soft, naturale sunt cea mai inspirată alegere dacă îți dorești o atmosferă calmă și relaxată în zona de zi.

De asemenea, mobilă de bucătărie trebuie să se potrivească și cu restul mobilierului din living, așa că încearcă să alegi culori care se îmbină frumos.

Nu încarcă mobila

Din nou, mobilierul de bucătărie va fi vizibil din zona de zi, așa că încearcă să nu încarci inutil mobila. Nu opta pentru modele foarte colorate, inserții, autocolant sau mânere prea mari. Less is more când vine vorba de bucătăriile open space, mai ales că amenajările minimaliste rămân la modă de zeci de ani.

Dacă îți dorești să personalizezi totuși spațiul, optează pentru mici inserții delicate, cum ar fi mânere finuțe în tonuri metalice sau faianța în nuanțe deosebite.

Incastrează electrocasnicele

Dacă îți dorești o amenajare uniformă, care să arate bine pentru cât mai mult timp, achiziționează electrocasnice ce se pot încastra. În general, cuptorul și plita se incastrează ușor și majoritatea modelelor de pe piața sunt concepute special pentru astfel de amenajări. Când vine vorba de frigidere, trend-ul de a le încastra este relativ nou la noi în țară, așa că va trebui să găsești o firmă de mobilier care să îți ofere opțiunile de care ai nevoie. Totuși, o mulțime de modele de frigidere se pot încastra ușor. Fie că este vorba despre frigidere side by side sau frigidere de mici dimensiuni, ai toate șansele să găsești soluțiile potrivite pentru dimensiunile bucătăriei tale.

Un frigider incorporabil va arăta minunat într-o bucătărie open space, însă trebuie să știi că aceasta nu este singura variantă. Dacă nu îți dorești să încorporezi electrocasnicele în mobilier, poți opta pentru modele în culori potrivite cu cele ale mobilierului și finisajelor. De la frigidere și aragazuri în tonuri de alb sau tonuri metalice, ai și în acest caz câteva opțiuni viabile.

Stabilește unde va fi zona de dining

Atunci când vrei să amenajezi ca la carte o bucătărie open space, este de preferat să stabilești din timp unde vei amplasa zona de dining. Acest lucru va impacta amenajarea spațiului. În principiu, ai două opțiuni. Poți să organizezi o zonă de dining în bucătărie, fie în stil de bar, fie în stil clasic, în funcție de spațiul de care dispui. De asemenea, mai există și varianta de a economisi spațiu în bucătărie și de a amplasa zona de luat masa în living.

Alege din timp cum vrei să arate zona de servit masa pentru a ști exact de ce mobilier ai nevoie.

Achiziționează o hotă performanță

O bucătărie open space înseamnă că vei găti în zona de zi, iar asta implică câteva măsuri speciale pentru confortul tău. O hotă performanta te va ajuta să ții mirosurile neplăcute la distanță atunci când gătești și să păstrezi camera de zi aerisita. Există o mulțime de modele de hote din care poți alege, iar review-urile de pe internet te pot ajuta să îți dai seama care este cea mai potrivită hota pentru nevoile tale.

Păstrează ordinea

Ordinea este esențială într-o bucătărie open space. În general, dezordinea nu este deloc plăcută vizual și contribuie la crearea unei atmosfere apăsătoare. De aceea, bucătăria ta trebuie să fie mereu ordonată și îngrijită, în special dacă va fi parte integrantă din zona de zi.

Ca să păstrezi ușor ordinea, nu încarcă bucătăria cu obiecte sau accesorii inutile.

Alege cât mai multe spații de depozitare

Spațiile de depozitare sunt un must într-o bucătărie open space pentru a putea păstra toate ustensilele și obiectele necesare fără a încărca inutil spațiul. Poți opta pentru sertare, dulapuri sau chiar vitrine.

O bucătărie open space poate fi cea mai bună alegere pentru casa sau apartamentul tău. Atunci când amenajezi spațiul de zi, încearcă să integrezi cât mai bine bucătăria, astfel încât aceasta să devină parte din decor. Folosește o hotă performanță pentru a face față mirosurilor neplăcute și nu uita să optezi pentru cât mai multe spații de depozitare.