Salariile bugetarilor cresc cu 5 la sută în 2024. Cum va fi afectat pilonul II de pensii, potrivit proiectului de buget

Proiectul bugetului de stat pe 2024 va fi dezbătut luni, 11 decembrie, premierul urmând să aibă o discuţie şi cu miniştrii pe tema reorganizării ministerelor.

Potrivit unor surse politice, nu se pune problema majorării salariilor demnitarilor, urmând să se aplice o majorare de 5% pentru funcţionari. Liberalii i-au cerut deja, duminică, ministrului de Finanţe, Marcel Boloş, să deblocheze investiţiile publice, încât facturile depuse să fie decontate până la finalul anului.

Premierul Ciolacu de declarat că: ”Guvernul României și-a asumat creșterea contribuțiilor la pilonul II de pensii. Dacă nu respect acest jalon din PNRR, Comisia Europeană ne oprește banii. Nu poți să păcălești Comisia Europeană, când faci acest lucru, Comisia oprește banii.

Vineri vom depune cererea de plată numărul 3 din PNRR. Am finalizat renegocierea PNRR, am eliminat pragul de 9% din PIB pentru pensii, am integrat RePowerEU. Probleme mai substanțiale sunt la jalonul 206, la microîntreprinderi, dar vom vedea ce măsuri se iau în ordonanța-trenuleț pentru buget”.

Conducerea PSD se reuneşte, luni, într-o şedinţă, pentru a discuta ultimele detalii privind proiecţia bugetară pe 2024. Potrivit surselor, proiectul de buget urmează să fie pus luni în transparenţă.

De asemenea, este exclusă o majorare în 2024 a salariilor demnitarilor, dar va rămâne o majorare de 5% pentru funcţionarii publici.

Premierul urmează să aibă luni o întâlnire de lucru pe tema reorganizării ministerelor şi consultări cu reprezentanţii sindicatelor din Educaţie.

Liberalii i-au cerut, duminică, ministrului de Finanţe, Marcel Boloş, să deblocheze investiţiile publice, încât facturile depuse să fie decontate până la finalul anului, au transmis surse politice. Potrivit acestora, Boloş a avertizat că se poate atinge ţinta de deficit, economiile făcute cu măsurile fiscale fiind de 3 miliarde.

Ministrul de Finanţe a anunţat că se vor plăti către Consiliile Judeţene şi primării sumele necesare Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul viitor va fi mai mare cu 60%.