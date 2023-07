Ce a pățit un român la doi ani după ce a circulat 30 de minute fără vinietă în Bulgaria

Întâmplare neprevăzută pentru un român care se deplasa spre Thassos, cu mașina, în vacanță. El a avut surpriza de a fi oprit și amendat pentru un incident petrecut acum doi ani.

Iată ce a povestit el pe Forum Thassos:

"Suntem în drum spre Thassos. Mai avem 250 km până la vamă.

Am fost opriți de către "Control vignette" cum că în 2021 am circulat 30 min în Bulgaria fără vignetă. (Am cumpărat vigneta la 30 min după ce o cameră ne-a pozat)

Ne-au amendat cu 70 LEVA (aproximativ 175 lei).

Ce legi au bulgarii ăștia?

Nu este o lege pentru tot spațiul UE?", a scris românul.

"Probabil că amenda trebuia să fie și mai mare, astfel încât alții care văd postarea ta să înțeleagă ce important e să respecți legea", i-a răspuns administratorul grupului, Dan Adrian Drăgan.

Pentru a se evita astfel de situații, vinieta bulgărească trebuie achiziționată online, înainte de a intra în țara vecină, sau imediat la ieșirea din vamă.

Prețul acesteia variază între 9 leva, pentru un weekend, și 13 leva, pentru o săptămână.