Țara care se topește la temperaturi resimțite de 62,3°C: ”Mi-e foarte frică că acest lucru se poate înrăutăţi”

Un val de căldură care afectează America Latină de la începutul anului a crescut temperatura resimţită la un nivel-record de 62,3°C la Rio de Janeiro, în Brazilia, în acest weekend, în timp ce ploi ameninţau sudul ţării, relatează AFP.

”Evitaţi orice expunere prelungită la soare. Hidrataţi-vă!”, a avertizat pe X sistemul municipal al Rio, anunţând o temperatură resimţită de 62,3°C, duminică, la ora locală 9.55 (14.55, ora României) la Guaratiba, un cartier din vest, după ce cu o zi mai înainte s-au înregistrat 60,1°C, un record de când a început acest tip de măsurători, în 2014.

Zona de vest a Rio este alcătuită din cartiere sărace, periferice şi prost deservite, în care trăieşte peste 40% din populaţia acestui oraş cu peste şase milioane de locuitori.

La o temperatură reală, duminică, de 42°C, temperatura resimţită a crescut la cel mai înalt nivel resinţit - de 57,7°C - inclusiv în cartierul rezidenţial al Grădinii Botanice din Rio, privilegiat din cauza vegetaţiei abundente.

”Încercăm să ne protejăm, să mergem într-un loc mai deschis, cu mare, dar trebuie să se facă ceva”, declara AFP o locuitoare din Rio, Raquel Correia, în vârstă de 49 de ani, într-un parc, în centru.

”Mi-e foarte frică că acest lucru se poate înrăutăţi, pentru că populaţia creşte mult, iar despădurirea este foarte importantă, din cauza creşterii numărului de locuinţe”, a declarat ea.

Plajele emblematice de la Rio Ipanema şi Copacabana erau extrem de aglomerate duminică. Mute persoane s-au refugiat şi în Parcul Tijuca, un plămân verde în centrul oraşului.

#WATCH | Rio De Janeiro has set a new temperature record after a neighborhood on the west side, Guaratiba, recorded 62.3° Celsius on March 17. As per a report by the Rio Operations Centre (COR), this is the highest thermal sensation recorded since the Rio Alert System began… pic.twitter.com/6ac0Z8r374