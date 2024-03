A fost sfințită Capela Ortodoxă din Parlament. Ciolacu: "Este mărturia rolului crucial pe care spiritualitatea îl are în viața noastră cotidiană" VIDEO

O capelă ortodoxă a fost amenajată în Palatul Parlamentului, la inițiativa președintelui interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD). Capela e fost sfințită luni, 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, a sfințit lăcașul de cult iar la eveniment au participat mai mulți politicieni, printre care și Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

"La acest moment cu profunde semnificații îl felicit pe colegul meu Alfred Simonis, președinte al Camerei Deputaților pentru inițiativa de înființare a acestei capele ortodoxe în forul legislativ suprem al țării.

Această capelă reprezintă atât un loc de închinare pentru cei care activează în Parlamentul României cât și un simbol al valorilor noastre naționale.

Într-o lume în care credințele și valorile naționale sunt trecute în plan secund această capelă este mărturia rolului crucial pe care spiritualitatea îl are în viața noastră cotidiană.", a declarat Marcel Ciolacu la sfințirea Capelei.

Aceasta este situată la nivel P, zona intrării oficiale C1 şi va purta hramul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, anunță Camera Deputaților.

"Cred că suntem ultimul Parlament, din Europa cel puţin, care nu are un astfel de spaţiu. Ştiu că e o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea, nu e neapărat o premieră acum. Ne dorim şi am identificat, măcar de principiu, un astfel de spaţiu, am avut o corespondenţă şi cu Patriarhia Română şi, cel mai probabil, la finalul acestei luni, mai exact pe 25 martie, de Buna Vestire, vom inaugura, vom sfinţi acea capelă”, declara Alfred Simonis, în urmă cu două săptămâni când a fost aprobat proiectul.

Inițiativa a aparținut și Președintelui Senatului, Nicolae Ciucă, care a promis anul trecut, la reuniunea intitulată Mic Dejun cu Rugăciune, că va sprijini crearea primului lăcaș dedicat rugăciunii din Parlamentul României.

