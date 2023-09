Captură record de cocaină la bordul unui cargo. Valoarea drogurilor depășea 150 de milioane de euro VIDEO

Doi bărbaţi au fost inculpaţi vineri în Irlanda după confiscarea unei cantităţi record de peste 2,2 tone de cocaină la bordul unui cargo, cu o valoare estimată la 157 de milioane de euro, a anunţat procuratura, relatează AFP.

Cei doi bărbaţi, originari din Marea Britanie şi Ucraina, sunt urmăriţi penal pentru conspiraţie în vederea importului de stupefiante. Potrivit poliţiei, această captură de droguri este cea mai mare realizată vreodată în Irlanda.

Cei doi au fost salvaţi în timp ce ambarcaţiunea de pescuit pe care se aflau a eşuat pe un banc de nisip în largul coastei de sud-est a Irlandei.

Customs officers seize 2,253 kg of suspected cocaine off the southeast coast of Ireland.

The haul was seized from a cargo vessel off the southeast coast of Ireland and could be worth 157 million euros (£136m).

More videos 👉 https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/vmvL163Des