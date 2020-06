Parlamentarii de care a trecut legea privind identitatea de gen nu stiu ce au votat. Carmen Dan: Nici nu stiu cine sunt initiatorii

"Nu mai stiu cand a fost legea respectiva"

Proiectul de modificare a legii a fost votat cu 81 de voturi "pentru", 22 "impotriva" si 27 de abtineri. Acum, legea se afla pe masa presedintelui Klaus Iohannis , pentru promulgare.Amendamentul depus de Vasile Cristian Lungu si sustinut de colegul sau Marius Pascanu, ambii parlamentari PMP, este urmatorul:Amendamentul a primit aviz favorabil in 25 februarie 2020 de la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati, scrie VICE Romania Din aceasta comisie face parte si senatoarea Carmen Dan , care, desi a avut pe masa acest proiect, nu stie nimic despre el., a spus senatoarea Carmen Dan, fostul ministru de interne , nestiind ca legea a trecut deja prin toate procedurile din Senat.Despre subiectul identitatii de gen,a declarat: "Eu cred ca este o tema de discutie, ca este bine sa avem o legislatie care evident poate sa fie imbunatatita. E un prim pas pentru ca nu e un subiect foarte discutat pana acum. Si cred ca ar trebui sa existe o prevedere legala in sensul asta. (...)Este clar ca e o tema de actualitate si e bine sa avem de unde pleca intr-un subiect."In realitatea, legea pe care senatorii au votat-o de fapt interzice discutiile si orice referire la identitatea de gen in scoli si universitati.Aceeasi "confuzie" a facut-o si senatorul PSD , vicepresedintele Comisiei pentru drepturile omului din Senat, care nici el nu stia prea multe despre legea la care a acordat aviz pozitiv."Eu cred ca trebuie sa fie facuta o lege care sa respecte drepturile persoanelor, fiecare are dreptul la propria sa identitate, indiferent de gen, de sex, de nationalitate etc. (..) Nu mai stiu cand a fost legea respectiva. Acum nu pot sa le stiu pe toate, doamna.", a declarat Ioan-Narcis Chisalita, senator PNL , membru al aceleiasi Comisii, nici el nu a stiut nimic despre ce contine legea pe care Comisia din care face parte a avizat-o: "Nu stiu ce sa va zic, nici macar nu stiu ce am votat la ea".Cel mai confuz dintre senatori pare a fi PMP-istulcare se declara revoltat de legea initiata de colegii sai de partid, pentru ca, spune el "e pusa pentru a-si alege genul", cand in realitate, legea interzice orice discutie despre identitatea de gen."Legea este initiata, din pacate, de un coleg de-al meu, senatorul Lungu. Eu nu am votat favorabil in Comisia pentru Drepturile Omului. A fost si in plen, senatorul Lungu a sustinut-o, aSunt niste chestiuni care, in logica mea de om crescut la tara, intr-o maniera sanatoasa, nu pot sa admit asa ceva", a declarat senatorul Baciu, conform sursei citate., senator PMP, este de parere ca discutia despre identitatea de gen, de fapt le induce copiilor dorinta de a-si schimba sexul. Senatorul Badulescu nu ia in calcul faptul ca legea interzice referintele despre identitatea de gen si in spatiu universitar, unde exista programe de master care cerceteaza problematica identitatii de gen."Nu poti obliga majoritatea sa invete si sa fie partasa la lucruri care privesc o minoritate. Am fost de acord si cu referendumul privind casatoria intre barbat si femeie. E o chestie de morala crestina si de normalitate.Pot sa fiu acuzat ca as discrimina si sunt constient de lucru asta, d.", a declarat Dorin Badulescu