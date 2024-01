Cum se descurcă actrița Carmen Tănase cu salariul de la stat: ”Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc...Punct!”

Actrița Carmen Tănase, invitată la podcastul "Galben" la finalul anului trecut, a făcut dezvăluiri privind salariul pe care îl încasează de la stat, recunoscând că a avut perioade în care nu se descurca cu banii

a făcut dezvăluiri sincere cu privire la remunerația sa. A recunoscut că în ziua de azi nu se poate trăi doar cu salariul de la stat și tocmai din această cauză mulți actori câștigă și din privat. Ea recunoaște că a avut luni când nu i-au ajuns banii.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7.200 de lei, 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit", a declarat Carmen Tănase în podcastul "Galben", conform Click!.

„Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct! Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea de exemplu e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc. Da, am avut perioade (n.r. când nu îi ajungea banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu!”, a completat Carmen Tănase.