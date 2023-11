Diferența dintre nevoi și dorințe când vine vorba de cheltuieli. "Când m-am angajat prima oară, tatăl meu mi-a dat două sfaturi. 10 ani mai târziu, încă le folosesc"

Într-o perioadă în care prețurile cresc în continuare, în timp ce salariile nu păstrează ritmul, economisirea devine tot mai importantă.

Sunt puțini cei care reușesc să facă față cheltuielilor de la un salariu la altul, iar cei care pun și bani deoparte sunt și mai puțini.

Jennifer Streaks, jurnalistă care scrie pentru businessinsider a relatat într-un articol care sunt sfaturile primite de la tatăl său după ce și-a găsit primul loc de muncă, atunci când visa să își cumpere un apartament și o mașină. Tânăra a mărturisit că au trecut 10 ani de atunci și le aplică și acum.

"Eram pregătită să cheltui banii pe un apartament și o mașină nouă"

"Când am obținut primul meu loc de muncă, eram pregătită să cheltui banii pe un apartament nou și o mașină nouă. După ce tatăl meu a subliniat importanța economisirii, am decis să mă concentrez asupra unor obiective financiare diferite. Am creat obiceiul de a economisi și de a înțelege diferența dintre nevoi și dorințe.

După ce am terminat cu succes studiile postuniversitare, am obținut primul meu loc de muncă. La fel ca majoritatea celor care au fost studenți pentru o perioadă îndelungată, am crezut că salariul arată ca o sumă mare de bani. Am absolvit fără o datorie mare, așa că aveam în minte că voi avea un apartament minunat și că voi cumpăra o mașină nouă.

Deci ce m-a făcut să ezit în privința apartamentului meu minunat și a mașinii mele noi și elegante? O conversație cu tatăl meu. El mi-a explicat importanța de a avea bani puși deoparte în caz de urgență. De asemenea, a spus că eram într-un stadiu în care nu mai puteam lua decizii financiare bazate pe un impuls. De la acest moment, a spus el, totul contează.

Iată două dintre sfaturile lui care m-au salvat de la a trăi de la un salariu la altul."

"Să economisesc cel puțin 20% din venitul meu"

"Acesta a fost un sfat bun. Deoarece eram mai tânără la acea vreme, nu aveam o mulțime de datorii sau responsabilități, și avea sens să profit de acest lucru și să economisesc cât mai mulți bani posibil. Chiar și un deceniu mai târziu, fac din economisire o prioritate. Am investit în construirea unui fond de urgență și am inclus un IRA (Individual Retirement Account", Cont Individual de Economii pentru Pensie) în mixul meu de economii.

Dacă vreți să știți cum ajungeți să trăiți de la un salariu la altul, ignorarea acestui sfat este una dintre cauze. Un pic de adevăr aici: gândul de a trăi de la un salariu la altul mă sperie cu adevărat. Majoritatea americanilor nu au suficient bani economisiți pentru a acoperi o urgență de 500 de dolari. A fi în această poziție înseamnă că atunci când apar urgențe - și ele vor apărea - este posibil să nu aveți nicio rezervă financiară, ceea ce vă poate duce la datorii cu dobândă mare pentru a rezolva o urgență.

În primii ani și chiar mai târziu în carieră, aproximativ 20% din venitul dvs. poate părea mult, dar obișnuiți-vă să puneți bani într-un cont de economii cu randament ridicat. Nu puteți economisi niciodată prea mulți bani; cheltuielile neprevăzute și problemele pot apărea în orice moment, iar având acea rețea de siguranță financiară vă va face mai ușor să faceți față."

Să știu diferența dintre o nevoie și o dorință

"Încă mă lupt cu acest aspect, dar este important. Tatăl meu a avut o conversație lungă cu mine despre acest aspect.

Necesitățile financiare sunt cheltuieli esențiale pentru a putea să trăiți și să lucrați, cum ar fi locuința, transportul și hrana. Dorințele sunt cheltuieli care vă ajută să trăiți mai confortabil sau să vă îndreptați direct spre stilul de viață pe care doriți să îl trăiți, cum ar fi călătoriile, distracția, hainele și încălțămintea de designer sau luarea mesei în oraș.

Este important să cunoașteți diferența și să înțelegeți cum poate afecta bugetul dvs. Puteți sfârși cheltuind prea mulți bani pe dorințe astfel încât după ce vă ocupați de nevoile dvs., să nu mai rămână bani.

Atunci când auziți oameni spunând „Am mai multă lună decât bani”, asta poate fi ceea ce se întâmplă. Este în regulă să vreți să mergeți să mâncați în oraș - îmi place să încerc restaurante noi - să călătoriți sau să aveți câteva obiecte de designer, dar când faceți aceste lucruri prea des, puteți pune în pericol stabilitatea financiară.

Ceea ce am înțeles din acea conversație cu tatăl meu a fost să mă concentrez pe construirea unui fond de urgență și să creez și să respect un buget înainte de a cheltui, ceva ce încă fac."

