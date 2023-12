Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat vineri seară, 1 decembrie, că a solicitat în şedinţa de guvern achiziţionarea de brăţări pentru persoanele cercetate de autorităţile statului, pentru ca acestea să nu mai poată părăsi ţara. Despre cazul Cherecheș, el a explicat că a fost major costul de a-l captura în Germania.

”Am avut alaltăieri o intervenţie în timpul şedinţei de guvern şi am cerut atât vicepremierului, ministrului de Interne, cât şi doamnei ministru al Justiţiie să ia legătura cu alte state, cu Italia, cu alte state europene, să cumpărăm odată acele brăţări. Când eşti în control judiciar, când stai şi aştepţi o decizie a instanţei, să se impună aceste brăţări. Nu numai pentru fapte de corupţie, ci şi pentru alte fapte. E un instrument folosit şi de SUA şi de întreaga Europă. În loc să stăm şi să dăm explicaţii cum a reuşit cineva să fugă, e atât de simplu. Le-am spus ”vedeţi care sunt procedurile cele mai scumpe, cumpăraţi că nu trebuie să cumpăraţi un milion ca şi cu vaccinurile”. Cred că trebuie să iei câteva sute”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

Premierul s-a referit şi la costurile prinderii lui Cătălin Cherecheş, fostul primar din Baia Mare.

”Haideţi să şi prevenim, pentru că costurile de a-l prinde pe Cherecheş au fost unele majore. Mai mult, ai pus un angrenaj întreg european, mai mult, ai solicitat partenerilor tăi să te ajute că nu îl prinzi întâmplător. Înţelegem ce s-a întâmplat acolo. Dar nu pot să uit că a putut să treacă cu un buletin al altcuiva cu 10 ani mai tânăr şi ”domle, eram obosit”, a fost o neglijenţă. Am o experienţă de viaţă şi eu, mi-e greu să cred. Am înţeles că sunt întâmplări şi coincidenţe. Nimic nu e întâmplător”, a declarat Ciolacu.

Premierul a spus că a avut o permanentă legătură cu ministrul de Interne până în momentul capturării lui Cherecheş.

”Trebuie să învăţăm din ceea ce se întâmplă şi trebuie să avem o reacţie rapidă. Vă spun ce am făcut eu, era normal să nu intervin în momentul în care s-a întâmplat, dar am comunicat cu domnul ministru de Interne, tot weekendul a fost la serviciu, intervenise şi situaţia cu vremea, cu comandamentele de iarnă. În toată această perioadă am vorbit de foarte multe ori la telefon să ne coordonăm pentru toată acţiunea de prindere. Trebuie să prevenim, de ce să nu cumpărăm pentru astfel de situaţii? Am cerut memorandum în guvern în maximum 2 săptămâni”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă s-ar retrage din funcţia de permier în cazul în care ar începe urmărirea penală pe numele său, Ciolacu a răspuns că e ceva normal.

”E ceva normal. Dacă mi se cere ridicarea imunităţii... vă daţi seama că reclamaţii am, toţi avem. Eu ce să fac, să fac rău ţării, să fac rău colegilor mei?! Asta este, mi s-a întrerupt cariera politică, nu mor. E normal că sunt degajat când spun aceste lucruri pentru că ştiu că nu am făcut nimic, că nu am făcut nicio faptă pentru care să existe cea mai mică suspiciune cu iz penal. În momentul în care eşti trimis în judecată, ce să mai cauţi în spaţiul public? S-a încheiat. Există prezumţia de nevinovăţie, îmi văd de viaţa mea. Nu pot să fiu o povară pentru România sau pentru colegii mei”, a precizat Marcel Ciolacu.