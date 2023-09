Mulți români fac față cu greu în ultima perioadă, în urma creșterii prețurilor. Unii reușesc să se încadreze la limită în banii pe care îi câștigă lunar, iar alții fac și economii.

Un tânăr care câștigă 5000 de lei pe lună mărturisește că reușește cu greu să se încadreze în acest buget. Acesta a enumerat cheltuielile lunare pe care le are într-o postare din mediul online.

"Mi se pare că avem un cost al vieții destul de scump"

"Care este suma lunară pe care o cheltuiți (pentru o singură persoană) - aici incluzând chirie, mâncare, divertisment, etc.

De exemplu mie îmi este foarte greu să mă încadrez într-un buget de sub 5.000 RON având in vedere ca:

1.500 RON pe chirie

500 cheltuieli bloc, facturi, internet, tv, mobil

2.000 RON cumpărături (având în vedere că dacă merg odată la un supermarket las lejer 300-400 RON, plus ca mai comand câteodată de pe Bolt - dar sa te încadrezi la o sumă mai mică mi se pare greu - având în vedere că nu îmi permite timpul să gătesc zilnic; plus alte produse: șampon, gel de dus, balsam, etc)

500 RON combustibil

500 RON diverse alte lucruri (haine, ieșit la un film, etc)

Dacă mai includem fumatul, întreținerea unui animal de companie, mersul la nunți, reparatul mașinii, impozite, taxe, rovinieta, și alte neprevăzute, mi se pare că avem un cost al vieții destul de scump.

Pentru voi cum este?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Aș încerca să renunț o lună la comenzile de pe aplicații cu mâncare"

Mai mulți dintre utilizatorii platformei au analizat situația sau au dat exemple personale.

"Îți ajustezi stilul de viață la veniturile pe care le ai. Cunosc persoane care trăiesc cu greu cu 9000 de lei pe luna și persoane care trăiesc lejer (și mai și pun bani deoparte) cu 5000. În ambele cazuri e vorba de persoane ce stau în același oraș în chirie."

"Chirie - 1400 Mâncare - 1000 Utilități - 400 Carburant - 500 Alte cheltuieli 400. Dacă am o nuntă rip."

"După cum vezi dacă nu ai casa ta, plătită deja ești cam fiul ploii. Viața în România e deja scumpă.

Eu în locul tău aș încerca să renunț o luna la comenzile de pe aplicații cu mâncare. Încearcă să gătești de dinainte pentru mai multe zile/oprește tu la un magazin să iei ceva gata preparat. 2000 de lei mâncat o persoană e totuși multicel, practic e 70 de lei pe zi.

Minimul de supraviețuire e 3000 de lei, aici intrând chiria 1000-1200 lei, mâncare 1000-1200 lei, cheltuieli cu apartamentul 300-500.

Ce-i peste, dumnezeu cu milă, depinde doar de tine. Unii nu reușesc să rămână cu bani la final de luna deși câștigă 10000 lei."

"Cel mai mult mă rupe mâncarea"

"Pe mine cel mai mult mă rupe mâncarea..cheltui ff mult, deși mănânc doar ce îmi gătesc eu acasă, dar carnea, peștele, lactatele, toate chestiile pe care le cumpăr se adună și costă multicel. Plus mentenanța mașinii… plus rată la casă…

Ce am făcut, în ultimele luni:

-am renunțat la a mi cumpără n creme și produse cosmetice (doar strictul necesar);

-nu mai cumpăr o tonă de suplimente, obișnuiam să merg la farmacia tei și să dau lunar 500-700 lei pe prostii (mg, omega, spirulina, crom,te miri ce vitaminute, unele oricum placebo);

-nu prea mai cumpăr haine, port ce am și când îmi trebuie o anume piesă merg și cumpăr, nu mai fac ture prin malluri și cumpăr ceva ce mi se pare mie drăguț și ajunge înmormântat în dressing până la urmă;

-cumpăr lucruri mai calitative, dar mai rar:adică nu mai îmi iau 3 perechi de ghete la 200 lei pe iarnă, îmi iau una la 700 și o port două ierni (recomand mussete), nu mai îmi iau 10 gablonturi, îmi iau o bijuterie prețioasă și atât; nu 5 perechi de blugi zara la 150 lei -> o pereche levis care purtată și 2-3 ani tot impecabil arată.

-nu ies în oraș la masă sau la cafele, nici dacă sunt invitată. Poți ieși cu o prietenă și la o plimbare în parc sau la una dintre noi acasă.

-nu mi mai fac unghiile la salon, ci acasă. Am lampa uv și tot ce trebuie că să mi fac manichiură semi permanenta singură. Nu mă mai vopsesc deloc, nici la salon, nici acasă.

-când prind reduceri bune la anumite produse pe care știu că le folosesc, cumpăr și fac stoc. Și legat de produsele de igienă și curățenie, am descoperit DCN, de unde poți cumpără la prețuri super mici în cantități oarecum en gross (de la 3 produse în sus).

-folosesc aplicația lidl plus, se mai pun acolo cupoane,reduceri, produse gratis. La fel și aplicația mega image, am atins nivelul gold și am 3% reducere de fiecare dată când cumpăr. Also, aplicația omv, acumulezi puncte și cu ele mai poți cumpăra ceva (eu de obicei iau o spălare la perii când am destule puncte)."

"Mama, pensionară în București. Cu 2300 lei pensie, pune și deoparte. Nu plătește chirie. Are mașină."

"O parte din costuri se reduc dacă locuiești cu cineva"

"2k pe mâncare sună cam mult totuși. Pentru o persoană din ce știu ar trebui să fie 500-1000. Clar comenzile pe bolt pot să te rupă dar mna dacă n-ai timp să gătești poți să bagi o pizza congelată/supă la plic ceva. Și clar depinde și de ingrediente...e ușor să zici că... asta e buget fix dar toți băgăm multe chestii suplimentare în coș (ceea ce e perfect ok...doar să o pui în calcul conștient că un extra pe care îl vrei).

Pe lângă asta...clar o parte din costuri se reduc dacă locuiești cu cineva. Dacă muncești remote și nu ai nevoie de mașină. Cred că pe la 3k pe luna sunt. Fără mașină și viață socială minimală."

"În situația ta mă aflăm și eu acum 2 ani când câștigam 6000 pe luna și nu reușeam să duc de la lună la lună. Acum cheltuielile mele sunt la 3500 lei pe luna incluzând:

chirie 450€ din care 250 îi plătesc eu 200 partenera mea. Deci 1300 lei

utilitățile cam 400 pe luna

încă 200 pe abonamentele online (hbo, netflix, Google, etc)

600 pe lună strict mâncare

250 mașină (fac un plin la 2 luni)

250 chestii diverse

și 500 îmi rămân să ies de 2 ori pe lună cu partenera mea la un restaurant."

"Eu cheltuiesc pe mâncare cam 1300 lei, mâncat de la supermarket, și în zilele lucrătoare de la cantină."

"Cred că cheltui tu cam mult"

"1500 chirie, 150 întreținere, 200 utilități, 100 sala, 100 digi, 1500 mâncare, 200 o ieșire pe luna, restul pus deoparte pentru concedii și city breaks. Câștig 6000 net, București."

"Eu una stau în București și dacă sincer, cred că cheltui TU cam mult. 2 mii pe mâncare? 500 pe ieșit la film, haine, etc? Câte haine îți cumperi? De câte ori mergi la film? Even so, e 20 de lei în medie un bilet la film. Pe lângă asta, mergi și tu cu transportul public, dacă te arde la buzunar. E un cost decent al vieții, tu cheltui mult."