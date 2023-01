Şaptesprezece persoane au murit şi 22 au fost rănite într-un accident de circulaţie în provincia Jiangxi, din estul Chinei, duminică, a informat presa de stat, citată de AFP.

Cel puțin 200 de mașini au fost implicate, printre care și un cortegiu funerar, potrivit stiridiaspora.ro.

„Accidentul a provocat moartea a 17 persoane, 22 de persoane au fost rănite, răniţii au fost transportaţi la spital”, potrivit postului de televiziune CCTV, care adaugă, citând autorităţile locale, că o anchetă aprofundată va avea loc pentru stabilirea cauzei accidentului

„Accidentul de circulaţie major” a avut loc cu puţin timp înainte de ora locală 01.00, în districtul Nanchang

La aproximativ o oră, poliţia rutieră din Nanchang i-a avertizat pe şoferi că în zonă este ceaţă. „Vizibilitatea este scăzută, ceea ce poate provoca cu uşurinţă accidente de circulaţie. Vă rugăm să fiţi atenţi la farurile de ceaţă... încetiniţi, conduceţi cu atenţie, păstraţi o distanţă de siguranţă faţă de maşina din faţa dumneavoastră, evitaţi pietonii, nu schimbaţi benzile şi nu depăşiţi”, a adăugat poliţia rutieră.

WATCH: #BNNChina Reports

Due to extremely foggy conditions, more than 200 vehicles were involved in a major pileup on a bridge in central #Zhengzhou City in the morning, according to the province.

As of 9:30 a.m., 11 people had been rescued, and operations were still underway. pic.twitter.com/7nslu48TIF