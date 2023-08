Planurile secrete ale Chinei în Marea Chinei de Sud

China a început să construiască ceea ce pare a fi o pista de aterizare pe o insulă disputată din Marea Chinei de Sud, conform imaginilor prin satelit făcute luna aceasta scrie The Daily Beast.

O imagine din satelit, realizată de Planet Labs PBC pe 10 august și analizată de The Daily Beast, arată o nouă construcție pe insula Triton, cea mai vestică insulă a Insulelor Paracel, lângă Vietnam. China a ocupat Insulele Paracel încă din anii 1970, dar și Taiwanul și Vietnamul revendică arhipelagul.

Construcția pistei de aterizare de pe insula Triton a început în ultimele câteva săptămâni, potrivit The Drive. Pista de aterizare are probabil mai mult de 600 de metri și ar putea găzdui avioane cu turbopropulsoare și drone, potrivit unei analize Associated Press.

Pista de aterizare este cel mai recent indiciu că Beijingul continuă să militarizeze insulele ca parte a unei strategii mai ample de extindere a prezenței Chinei în Marea Chinei de Sud. Chiar anul trecut, China militarizase pe deplin trei insule din Marea Chinei de Sud, într-o mișcare pe care Pentagonul a evaluat-o ca având ca scop destabilizarea regiunii și să permită Beijingului să-și extindă capacitățile ofensive dincolo de propriile țărmuri, poziționând avioane de luptă, bombardiere și multe altele.

China susțin că lucrările sale de construcție pe aceste insulele va ajuta navele să navigheze în siguranță în Marea Chinei de Sud și că sunt de natură defensivă. În unele cazuri, China a negat categoric acuzațiile conform cărora construiește insule artificiale în Marea Chinei de Sud și a refuzat să admită că militarizează regiunea.

Dar Beijingul a construit recife în insule din Marea Chinei de Sud de ani de zile, adăugând avanposturi și active militare de-a lungul timpului, inclusiv rachete, sisteme radar și piste aeriene. În multe cazuri în care insule nu existau în mare, China și-a asumat responsabilitatea de a crea noi insule, atragând condamnarea Statelor Unite, care a sancționat entitățile chineze care au ajutat Beijingul să construiască insule artificiale și să le militarizeze.

Ochi pretutindeni

Acumularea de pe insule reprezintă o logistică cheie care ar putea să ajute China să-și proiecteze forță în regiune, ceea ce este deosebit de îngrijorător, având în vedere comportamentul din ce în ce mai agresiv și coercitiv al Beijingului în regiune în ultimele luni, potrivit Kitsch Liao, director adjunct al Atlantic Council.

„Accentul aici este pe recunoaștere, pe țintire, pe supraveghere. Pentru că nu poți lovi ceea ce nu poți vedea sau urmări”, a spus Liao pentru The Daily Beast. „Acesta este cel mai important lucru în prima fotografie de deschidere a oricărui potențial război și chiar și în perioada premergătoare acestuia.”

În ultimii ani, China a echipat mai multe insule din Marea Chinei de Sud cu sisteme de rachete antinavă și antiaeriene, echipamente cu laser și bruiaj, precum și cu avioane de luptă.

Pentru China, extinderea revendicărilor sale teritoriale ar putea fi cheia pentru modelarea unui potențial conflict în regiune.

„Proiectarea forței nu înseamnă doar să vă aduci trupe. De asemenea, trebuie să ai o rețea logistică sofisticată peste tot”, a adăugat Liao.

Nu este clar dacă insulele vor supraviețui într-un război, ceea ce ar putea sugera că ele vizează mai mult pașii pregătitori pentru conflict, a avertizat Si-fu Ou, de la Institutul de Cercetare pentru Apărare și Securitate Națională din Taiwan.

„Marele Ziduri din SCS au fost construite pe nisip, care sunt vulnerabile în timpul războiului, deoarece nu sunt apărabile”, a spus Ou. „În timp de pace, totuși, insulele create de om sunt destul de utile pentru a desfășura o varietate de misiuni, de informații, supraveghere și recunoaștere, conștientizarea situației și tactici din zona gri.”

Noua pista de pe insula Triton ar putea ajuta China să amenințe Vietnamul, a spus Ou.

„Ținta principală a insulei Triton este Vietnam, nu Taiwan”, a spus el pentru The Daily Beast. „Aceasta este [marea strategie] chineză în SCS. Din evaluarea preliminară, construcția de pe Insula Triton poate fi o bază secundară în Insulele Paracel [care ar putea] funcționa ca [o] bază auxiliară pentru baza principală de pe Insula Woody.”

Insula Woody, cea mai mare bază militară a Chinei din insulele Paracel, are deja aproximativ 1.000 de locuitori, o pista de aterizare, hangare pentru avioane de luptă și baterii de rachete sol-aer HQ-9.

Construirea insulei Triton ar putea fi, de asemenea, o încercare de a face o potențială mișcare de a cuceri Taiwanul, mai complicată, pentru ca inamicii Chinei să nu o poată contracareze cu succes, a declarat pentru The Daily Beast Brad Martin, un ofițer în rezervă al Marinei SUA și un cercetător la RAND.

„Este doar un mod de a multiplica locurile pentru a pune lucrurile. Dacă ar avea loc un război, cu atât mai multe locuri trebuie să țintească Statele Unite și partenerii săi. Și asta creează o scurgere de resurse pentru forța care va încerca să apere Taiwanul”, a spus Martin, care anterior a fost analist de operațiuni la Biroul Șefului Operațiunilor Navale al Pentagonului.

Analiștii au exprimat îngrijorări că tentaculele de influență în expansiune și avanposturile militare ale Beijingului din regiune i-ar putea permite să trimită rapid resurse militare pe insule într-o perioadă de criză. De asemenea, au ridicat întrebări dacă China ar putea interfera cu rutele comerciale vitale sau ar putea încerca să conteste tranzitul aeronavelor sau navelor națiunilor străine în timp ce revendică insulele și apele lor adiacente.

Ceea ce face China în zonă se suprapune cu interesele teritoriale ale unor state precum Brunei, Malaezia, Taiwan, Vietnam și Filipine. Pe lângă amenințările tot mai mari ale Chinei la adresa Taiwanului, comportamentul său agresiv față de Vietnam a crescut cu un pas în ultimele luni. Garda de Coastă a Chinei a avut, de asemenea, o serie de confruntări cu Filipine anul acesta în Insulele Spratly.

