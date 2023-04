Momente de groază în timpul unui spectacol de circ. Doi lei au fugit din cușcă VIDEO

Oamenii prezenți într-un circ din China au trecut prin momente de groază după ce doi lei au scăpat din cuști, potrivit Mirror.

Incidentul a avut loc pe 15 aprilie, în timpul unui spectacol al circului International Global Peak din Luoyang, provincia Henan din centrul Chinei.

Leii nu au mai ascultat de dresori și au ieșit pe o ușă a cuștii lăsată neasigurată, apropiindu-se amenințător de publicul îngrozit. Unul dintre lei a fost prins înainte de a ieși din cort, însă al doilea a ajuns în parcare. Deținătorii animalului l-au capturat după aproximativ 15 minute, potrivit Libertatea.

Membrii publicului pot fi văzuți fugind de la fața locului, unii purtându-și copiii în brațe.

Two lions suddenly escaped from their enclosure during a circus performance in central China. pic.twitter.com/A8miPkhkKl