Poate te descurci bine din punct de vedere financiar, ai obținut un stil de viață de clasa de mijloc și te bucuri de toate avantajele care vin cu el: o locuință mai frumoasă, stabilitate financiară, un fond de economii în creștere.

Dar inflația ne afectează pe toți și, potrivit experților, există lucruri pe care nu ți le vei mai putea permite în următorii cinci ani.

"Am observat cum clasa de mijloc deține case cu ipoteci gestionabile, trimite copiii la colegiu cu ajutorul împrumuturilor pentru studenți, are asigurare medicală, face economii pentru pensie și chiar savurează unele luxuri ocazional" a spus Alyssa Huff, expert imobiliar și proprietar al Sell House As Is.

"Creșterea costurilor locuințelor, a taxelor de școlarizare, cheltuielilor de sănătate și inflația ar putea face viața mai dificilă pentru familiile de clasa de mijloc în următorii cinci ani", a adăugat aceasta.

Huff a spus că ar putea deveni mai dificil să-ți permiți o casă, să trimiți copiii la colegiu sau să economisești pentru pensie. Chiar și plăcerile simple, cum ar fi vacanțele sau cumpărarea de lucruri frumoase, ar putea deveni o provocare.

Vestea bună este că știind că aceste creșteri ale costurilor vor avea loc, poți să te pregătești mai bine.

"Ca cineva care se preocupă profund de bunăstarea financiară, îndemn clasa de mijloc să înceapă să planifice în mod înțelept acum pentru a trece cu bine peste aceste posibile furtuni", a spus Huff.

Iată câteva costuri care vor continua să crească și la care ar trebui să fii atent.

Călătoriile în familie extinsă

"Aș spune că tradiția călătoriilor în familie extinsă, în special în străinătate, probabil că va deveni ceva ce clasa de mijloc nu își va mai permite în următorii ani", a declarat David Kemmerer, CEO al CoinLedger.

Banii care în trecut ar fi putut fi dedicați călătoriilor, probabil că vor merge către lucruri precum locuința și alte necesități.

Mașini noi

Melanie Musson, expert financiar la Clearsurance, a declarat că cei din clasa de mijloc nu vor putea să-și permită o mașină nouă în viitorul apropiat.

"Prețurile autovehiculelor au crescut semnificativ în ultimii patru ani și probabil vor continua să devină mai scumpe", a spus Musson. "Caracteristicile de siguranță, tehnologia autonomă și bateriile EV contribuie la creșterea prețurilor."

Taxe pentru școlile private

Potrivit lui Jake Hill, CEO al DebtHammer, dacă inflația și cererea ridicată continuă pe traiectoria lor actuală, clasa de mijloc nu va putea să își permită taxele școlare private în următorii cinci ani.

"Taxele de școlarizare au crescut constant de ani de zile", a spus el, "și este foarte probabil că vor depăși venitul unei familii de clasă medie în viitorul apropiat."

El a spus că acest lucru este valabil în special când te uiți la întregul tablou al cheltuielilor unei familii de clasă medie, inclusiv costurile locuințelor în continuă creștere.

Deținerea unei locuințe

"Sincer, cu modul în care evoluează lucrurile, o ipotecă sau achiziționarea unei case ar putea deveni ceva ce clasa de mijloc nu va putea să își permită în cinci ani", a spus Carter Seuthe, CEO al Credit Summit.

"Pot vedea deținerea unei case devenind ceva din ce în ce mai inaccesibil pentru cetățeanul de rând din clasa de mijloc."

Costuri cu sănătatea

Alte domenii critice de urmărit, potrivit experților, sunt îngrijirile de lungă durată și costurile de sănătate.

"Aceste cheltuieli au crescut constant, depășind ratele generale de inflație de ani de zile, și nu există niciun semn că acest trend se va inversa", a spus Mike Kojonen, consultant financiar și proprietar al Principal Preservation Services.

El a spus că multe familii de clasă mijlocie s-ar putea să se simtă nepregătite pentru presiunea financiară a îngrijirilor de lungă durată, fie pentru ei înșiși, fie pentru părinții în vârstă.

"Munca mea cu clienții a subliniat importanța integrării planificării sănătății într-o strategie cuprinzătoare de pensionare", a spus el. "Fără o planificare adecvată, accesibilitatea serviciilor necesare de îngrijire pe termen lung ar putea deveni o provocare semnificativă, epuizând prematur economiile de pensionare."

Călătoriile după pensionare

Pentru cei care intenționează să se retragă în următorii cinci ani, Kojonen a spus că un alt aspect de luat în considerare este timpul liber și călătoriile după pensionare.

"Pentru mulți, dorința de a explora și bucura de activități recreative reprezintă o parte centrală a visului lor de pensionare."

Cu toate acestea, cu costurile în creștere și presiunile inflaționiste care afectează totul, de la biletele de avion până la cazare și restaurante, a spus că ceea ce era considerat o țintă realizabilă pentru clasa de mijloc s-ar putea să devină curând un lux.

"Această schimbare ar putea duce la ajustări necesare în planificarea pensionării, subliniind necesitatea de a construi o strategie de economisire pentru a face față costurilor mai mari ale timpului liber și călătoriilor."

Investiții "sigure" pentru pensionari

Conform lui Kojonen, conceptul de investiții "sigure" s-ar putea schimba și el.

"Tradițional", a spus el, "obligațiunile și veniturile fixe au fost văzute ca fiind baza portofoliului unui pensionar, oferind atât venituri, cât și stabilitate."

Cu toate acestea, cu ratele dobânzilor la minime istorice și inflația în creștere, a spus că randamentele reale ale acestor investiții s-ar putea să nu țină pasul cu inflația.

"Această realitate prezintă un risc pentru menținerea puterii de cumpărare pentru mulți pensionari din clasa de mijloc", a explicat el pentru finance.yahoo.com.

"În consilierea clienților, devine din ce în ce mai important să explorăm strategii de investiții diversificate care pot oferi atât creștere, cât și protecție împotriva inflației, asigurându-se că economiile de pensionare pot susține stilul de viață și obiectivele lor."