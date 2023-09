Preotul Necula tranșează problema drogurilor în România: ”Suntem în fața unei realități care pute, rupe, ucide”

Preotul Constantin Necula, preşedintele asociaţiei "Crucea Albastră", avertizează că fenomenul consumului de droguri în România poate fi combătut numai dacă autorităţile, ONG-urile şi populaţia se unesc într-un efort comun de educaţie, prevenţie şi ajutorarea consumatorilor, pentru că "suntem în faţa unei realităţi care pute, rupe şi ucide".

"Ştiţi cu ce se vindecă frica, nu? Cu un zâmbet de încredere şi cu multă muncă, cu suflecarea mânecilor şi căutarea soluţiilor. Perioada poeziei metaforice în sistemul românesc de control antidrog, antialcool, anti-jocuri de noroc, a trecut. Gata! Suntem în faţa unei realităţi care pute, rupe, ucide. Poveşti cu zâne nu mai ţine", a declarat părintele Necula, la conferinţa "DA vieţii fără droguri", care a avut loc joi seara, la Sibiu.

Preotul Necula spune că este nevoie de mai mulţi psihologi, medici şi mai multe centre specializate în tratamentul antidrog.

"Nouă ne lipsesc centre teritoriale specializate în tratamentul antidrog, ne lipsesc psihologi oficial învăţaţi să facă asta, ne lipsesc medici care să aibă curajul să nu dea metadonă în locul amfetaminei, ci să zică că nicio dependenţă nu se tratează cu altă dependenţă mai mică. Punct. (...) E drama prea mare ca să ne mai putem permite doar conferinţe, simpozioane şi întâlniri. (...) România e a noastră. Nu trebuie să vină nimeni de nicăieri ca să rezolve situaţia noastră. Treziţi-vă! Nu are cine veni de nicăieri pentru a ne reînvăţa limba română, statura română şi ajutorul acesta între oameni. (...) Unde nu există voce care mângâie, nu există soluţii. Într-o ţară care ţipă continuu, trebuie să ne păstrăm calmul şi să ne aducem aminte că există o vorbă liniştită, cuminte, vorba cronicarului: mult pot puţinii buni împreună", a arătat preotul sibian.

Potrivit lui Constantin Necula, România are nevoie de o alternativă la consumul de droguri şi copiii, adolescenţii şi tinerii nu trebuie să înlocuiască o dependenţă cu alta.

"Trebuie să dăm României o alternativă. Iar alternativa este: 'dacă stăm împreună, nu ne învinge nimeni'. Nu există politică? Nu e nimic. Noi suntem politica antidrog. Nu există finanţare? Nu-i nimic. Noi suntem finanţarea antidrog. Nu există voinţă?. Deşi asta pare că acum, dintr-o dată, a devenit foarte la modă. Dăm noi din voinţa noastră, pentru ceilalţi. Asta înseamnă un trup social sănătos, să se ofere, să dăruiască, să nu îşi bată joc de oameni. Întrebarea mea este după ce am auzit pe oamenii aceştia vorbind, cum pot să ajungă aşa de prost? Cum am ajuns, când am ajuns noi, ca popor, un popor de proşti aşa de mari, încât tot ce ne bagă sub nas copiii noştri să consume?! Şi nu sunt supărat că îi scoatem de la droguri, dar îi lăsăm la alimente de tot felul, îi facem dependenţi de televizor. Cea mai bună dădacă electronică e televizorul. Îi face dependenţi de mii de alte lucruri mizere, care uneori, din nefericire, se coagulează în dependenţă", a spus Constantin Necula.

Necula s-a arătat îngrijorat de faptul că o generaţie întreagă îşi pierde sensul, din cauza drogurilor, în România.

"Toată lumea priveşte doar la urmările fizice, accidente masive, pierderi pe conştiinţă, căderi. Oameni buni, o generaţie întreagă îşi pierde sensul! E lucrul cel mai grav la care este supusă acum România. Şi nu vine nimic din spate să susţină rebranduirea în sens a acestor copiilor", a subliniat preotul Constantin Necula.

Preşedinte la "Crucea Albastră", Necula a vorbit despre ceea ce făcea la această organizaţie, în urmă cu mai mulţi ani, când nu era luat în seamă, când le spunea directorilor de licee din Sibiu că elevii se droghează.

"Pentru mine personal e dificil, că oamenii se aşteaptă ca un popă să fie tăntălău când vorbeşte, moale, să nu deranjeze pe nimeni. În urmă cu foarte mulţi ani, în Sibiu, Crucea Albastră a desfăşurat o activitate în care le spuneam directorilor din vremea aceea 'avem probleme în licee, s-au strecurat deja droguri'. Ne-au privit ca pe duşmani ai societăţii multilateral dezvoltate. (...) Până acum câteva luni, să spui în faţa societăţii româneşti că avem o problemă gravă cu drogurile, că de fapt nu mai e doar problema mea sau a Poliţiei sau a unei direcţii, ci este o problemă naţională, părea că ai luat-o razna. Te priveau cu superficialitate. (...) Oameni care n-au mişcat în viaţa lor din spaţiul Facebook-ului, îşi permit să dea lecţii oamenilor care miros rahatul situaţiei ca atare, că pute. (...) Da, credeţi-mă, eu ştiu dimineţile mele petrecute ca voluntar, în primă fază la Crucea Albastră, ştergând bine pe jos, pe sus, nu reuşeam niciodată. Chemam zugravii.(...) Gândiţi-vă când în copil e cineva pe care nu-l cunoşti", a povestit Constantin Necula.

Directoarea Centrului de fete House de la Teen Challenge Romania, Georgiana Drăgan Moldoveanu, foşti dependenţi, oficialităţi locale, reprezentanţi din Poliţia Română, actriţa Maia Morgenstern şi preotul Constantin Necula au vorbit joi seara, la Sibiu, despre consumul de droguri, în cadrul conferinţei "DA vieţii fără droguri".

La acest eveniment s-a arătat că unul din zece români, cu vârsta între 15 şi 64 de ani, a consumat măcar o dată în viaţă droguri, potrivit statisticii publicate în acest an de Agenţia Naţională Antidrog. Reprezentanţi ai ONG-urilor care se ocupă de terapii pentru consumatorii de droguri de la noi din ţară au arătat că dispun de prea puţine locuri faţă de cererea imensă pentru aceste tratamente.