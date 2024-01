Atenție la consumul de cafea, avertisment al medicilor: De la câte cești băute zilnic apar efectele negative

Un grup de oameni de știință condus de către Universitatea California din San Francisco, Statele Unite, care a efectuat un studiu publicat în New England Journal of Medicine, a descoperit care este consumul optim de cafea. Experții au constatat că 2 cești de cafea băute zilnic aduc beneficii reale organismului, dar depășirea a 4 cești pe zi are efecte negative asupra sănătății, apărând agitația.

Studiul a dezvăluit că, atunci când participanții au băut atâta cafea cât și-au dorit, peste 4 cești zilnic, au dormit în medie cu 30-60 de minute mai puțin decât în zilele, când nu au băut cafea, potrivit Daily Mail.

Aproximativ 100 până la 150 de miligrame, echivalentul a unei cești sau a unei ceaști și jumătate de cafea, este o cantitate aproximativă care va da un impuls sănătos, a spus Astrid Nehlig, director de cercetare emerit la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Franța.

Nehlig a spus că vei începe să te simți mai treaz la aproximativ cinci minute după ce ai băut cafea, iar efectele vor crește pentru a atinge apogeul între aproximativ 15 minute și două ore mai târziu, în funcție de obiceiul de a mânca dimineața sau nu și de viteza metabolismului tău.

Recomandarea oficială a FDA este de nu mai mult de 400 de miligrame de cofeină zilnic pentru adulți, ceea ce echivalează cu aproximativ patru cești de cafea.

Impactul cofeinei asupra somnului depinde de cât de repede metabolizi cofeina, a declarat pentru The Wall Street Journal, Gregory Marcus, cardiolog și profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco și primul autor al studiului NEJM.

Poate dura până la zece ore pentru ca organismul tău să scape complet de cofeină. Dar diferențele genetice înseamnă că unii oameni îl metabolizează lent sau rapid, spun experții.

Studiul publicat înm NEJM a constatat că metabolizatorii lenți au dormit cu aproape o oră mai puțin când au băut cafea, în timp ce metabolizatorii rapizi nu au văzut nicio schimbare în somn.

Experții recomandă să consumați prima ceașcă de cafea până la 9:30 - 11:00 pentru a beneficia de cele mai importante beneficii energizante și pentru a evita agitația.

Studiile arată că nivelurile de cortizol - principalul hormon al stresului - sunt cele mai ridicate atunci când ne trezim și că o cafea prea devreme le crește și mai mult, lăsându-ne expuși riscului de nervozitate inutilă.

Cu șase ore înainte de culcare este momentul optim pentru a opri să bei cafea sau ora 16:00 pentru cei care încearcă să doarmă la 22:00. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) spune că aceste efecte ar trebui să scadă în patru până la șase ore.