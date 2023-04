Avertismentul istoricului israelian Yuval Noah Harari: „Nu știu dacă oamenii pot supraviețui AI. Pentru prima dată, am inventat ceva care ne ia puterea“

Istoricul și filozoful israelian Yuval Noah Harari spune că inteligența artificială ia oamenilor, pentru prima dată în istorie, puterea. El este îngrijorat de ascensiunea rapidă, dar lipsită de reglementare a inteligenței artificiale.

Poveștile au fost întotdeauna vitale pentru Yuval Harari, istoricul și filosof israelian. Capacitatea unică a speciei noastre de a fi legată și unită de narațiuni intangibile, a fost esențială pentru Sapiens, dar este pentru prima dată în istorie când inteligența artificială ia puterea oamenilor.

„Aceasta este prima tehnologie din istorie care creează povești”, spune Harari, în vârstă de 47 de ani, citat de Telegraph. Pentru el, nimic nu poate fi o demonstrație mai mare de putere. Pentru că, în opinia sa, credința noastră colectivă în „povești” – de credință, finanțe și națiune, printre altele – a alimentat dominația omenirii asupra Pământului.

Acum, inteligența artificială poate face și ea astfel de „vrăji”, arătând că potențialul tehnologiei, atât pentru bine, cât și pentru rău, considerat cândva îndepărtat și teoretic, este acum imediat și real.

Acesta este motivul pentru care Harari și-a adăugat numele pe o scrisoare luna trecută, semnată de mii de experți, inclusiv Elon Musk, care solicită un moratoriu asupra cercetării în domeniul programelor informatice precum ChatGPT, un model de inteligență artificială care poate dialoga cu oamenii în texte creative, aproape tulburător de nuanțate. Alte programe pot face același lucru cu imagini și sunete.

„Noua generație de inteligență artificială nu doar răspândește conținutul produs de oameni. Poate produce conținutul de la sine”, spune Harari. „Încercați să vă imaginați ce înseamnă să trăiți într-o lume în care majoritatea textelor și melodiilor, apoi serialele și imaginile TV sunt create de o inteligență non-umană. Pur și simplu nu înțelegem ce înseamnă. Care ar putea fi consecințele preluării culturii de către AI?”

Exemple banale există deja. Săptămâna trecută, o revistă germană a fost criticată pentru că a publicat ceea ce părea a fi un interviu exclusiv cu Michael Schumacher, când textul a fost generat de inteligența artificială care îl imita pe fostul pilot de curse paralizat.

Jeremy Fleming, șeful spionajului britanic, a avertizat executivul Regatului Unit că dezinformarea AI reprezintă o amenințare semnificativă.

Yuval Harari vorbește și despre cazuri notorii în care software-ul de inteligență artificială a fost folosit pentru a verifica solicitanții de credite sau pentru a decide dacă deținuții ar trebui să primească eliberare condiționată.

Amenințare pentru democrații mai mult decât pentru regimurile autoritare

„AI este în special o amenințare pentru democrații mai mult decât pentru regimurile autoritare, deoarece democrațiile se bazează pe conversația publică”, spune Harari. „Democrația este practic conversație. Oamenii care vorbesc între ei. Dacă conversația este preluată de AI, democrația s-a terminat.”

„Regimul nazist s-a bazat pe tehnologii precum trenuri, electricitate și radiouri. Nu aveau instrumente precum inteligența artificială”, spune Harari. „Un nou regim în secolul 21 va avea instrumente mult mai puternice. Deci consecințele ar putea fi mult mai dezastruoase. Acesta este ceva despre care nu știu dacă omenirea poate supraviețui.”

Consecințe și mai banale au potențialul de a fi revoluționare, spune el. „Un alt pericol este că mulți oameni s-ar putea găsi complet fără un loc de muncă, nu doar temporar, ci lipsiți de competențele de bază pentru viitoarea piață a muncii. Am putea ajunge într-un punct în care sistemul economic va vedea milioane de oameni ca fiind complet inutili. Acest lucru are ramificații psihologice și politice teribile.”

„Trebuie să înțelegem că AI este prima tehnologie din istorie care poate lua decizii de la sine. Poate lua decizii cu privire la propria sa utilizare. De asemenea, poate lua decizii despre tine și despre mine. Aceasta nu este o predicție de viitor. Acest lucru se întâmplă deja.”

„Așadar, puterea se îndepărtează pentru prima dată în istorie. Am inventat ceva care ne ia puterea. Și se întâmplă atât de repede încât majoritatea oamenilor nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să ne asigurăm că inteligența artificială ia decizii bune cu privire la viețile noastre. Este un lucru pe care suntem foarte departe de a-l rezolva”, subliniază istoricul și filozoful israelian.

The Daily Telegraph rămâne însă sceptic față de teoriile lui alarmiste. Harari însuși are nevoie să fie mereu în atenția publicului: «într-un portret pe care i l-a făcut The New Yorker, s-a spus că onorariul lui pentru un singur discurs de 24 de minute se ridică la câteva sute de mii de dolari».