Declarații șocate făcute de bunica băiețelului de doi ani schingiuit de părinții săi: ”La 7 luni l-o bătut cu lingura, i-a sucit mâinile. A fost ars”

Bunica paternă a copilului maltratat de părinții săi a dezvăluit chinul incredibil prin care a trecut băiatul. Femeia o acuză pe nora sa despre care spune că ar fi implicată într-o rețea de prostituție și trafic de droguri, iar comportamentul violent a debutat în momentul în care prietena ei a fost împușcată într-un conflict de stradă.

„Ea îi luată prostituată de pe stradă, ea s-o ocupat cu prostituția, ea s-o ocupat cu droguri, și are multe la activ. Când o ajuns în țară, patru telefoane o confiscat poliția de la ea, de la el doar un telefon”, a declarat bunica paternă pentru PortalSM.

Cei doi s-au căsătorit în 2019, după care au început să facă tratamente pentru a putea avea pe primul copil.

Potrivit bunicii, mama l-ar fi bătut și pe primul copil, iar tatăl s-ar fi plâns de comportamentul acesteia, însă, spune bunica, i-a fost frică de ea și de familie ei care se afla, de asemenea, în Germania.

Ulterior, cei doi au aflat că vor mai avea un copil, moment în care femeia, potrivit bunicii, a făcut tot posibilul să piardă sarcina.

„De când l-o născut și până la 10 luni copilul l-o ținut în scoică de mașină. I s-o îndoit coloana. Eu am umblat cu el, l-am făcut bine. I-au spus în spital ca e maltratat. La 7 luni l-o bătut cu lingura, i-o sucit mâinile, capul îl avea umflat că l-o bătut cu lingura. O fost ars. […] Nu înțeleg cum l-o ademenit, numai cu droguri. L-o pus să transporte droguri dintr-o parte în alta. Eu vreau să fie controlate și laptopurile lui maică-sa”, a mai declarat bunica pentru PortalSM.

Toată această grozăvie a ieșit la iveală după incidentul de vinerea trecută, când mama l-a bătut pe copilul, în vârstă de doi ani, sub privirile îngrozite ale fratelui, în vârstă de 3 ani. Bunica spune că mama este cea care l-a bătut, l-a legat și l-a ținut pe scări, după care l-a băgat în geamantan și l-a pus pe dulap. Ulterior, ea i-a trimis soțului pozele la serviciu, care a mers urgent acasă. Acesta și-a sunat sora, i-a trimis pozele și i-ar fi zis: „Iarăși o înnebunit Ana”.

După ce a văzut imaginile, familia din România a anunțat autoritățile.

Cei doi soți au fost arestați preventive pentru 30 de zile.

