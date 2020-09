Ministrul Mediului: Extinderea retelelor de gaze naturale reduce presiunea de pe padurile Romaniei

El a declarat, intr-o conferinta de presa la care a participat si europarlamentarul Siegfried Muresan , ca Romania are nevoie de resurse din bugetul Uniunii Europene pentru cresterea gradului de racordare a gospodariilor populatiei la reteaua de gaz."Pentru ca suntem in judetul Iasi, unde avem astazi reale probleme in alimentarea locuintelor cu gaze naturale, speram, domnule Siegfried Muresan, ca si in urmatorul exercitiu financiar, pe langa acesti 900 de milioane de euro, Romania sa beneficieze de resurse pentru extinderea si modernizarea retelelor de gaze naturale. Eu, ca ministru al Mediului, ma bucur mai mult pentru ca reducem presiunea de pe padurile Romaniei, iar judetul nostru, ca de altfel intreaga Moldova, are aceasta problema. Dupa cum bine stiti, comparativ cu alte state europene, Romania cu 36% grad de racordare sta mult sub Ungaria, care e la 90%, sau Republica Moldova, care e la 76%", a mai afirmat Alexe.