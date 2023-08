Criminala de 18 ani de la Mangalia nu are nicio remușcare după ce și-a ucis prietena. Procurorii au cerut expertiză psihiatrică

Tânăra care și-a ucis prietena într-un hotel din Mangalia a fost dusă la Institutul de Medicină Legală Constanța, unde va fi supusă unei expertize psihiatrice.

O expertiză psihiatrică va stabili, la cererea anchetatorilor, dacă a avut sau nu discernământ în momentul în care a comis crima.

Potrivit procurorilor, tânăra nu ar fi dat dovadă de remușcări până acum. Aceasta are mai multe leziuni pe corp, iar anchetatorii vor să știe dacă și le-a provocat singură sau dacă le are în urma conflictului cu victima.

Motivul invocat de tânăra criminală a fost că s-a certat cu victima legat de muncă și conviețuire. Mai exact, inculpata a recunoscut că a agresat-o pe victimă cu un cuțit. Ea a precizat că se cunoaște cu victima încă din clasa întâi, iar certurile dintre cele două durau de ceva timp, cerând chiar șefilor să le mute în camere diferite, potrivit ziuadeconstanta.ro.

În seara crimei, cele două tinere au avut discuții contradictorii legate de plecarea victimei acasă, iar „într-un moment de furie, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după am înjunghiat-o...”. Ea a mai adăugat că „(...) nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”.

După ce victima și-a dat suflul, inculpata i-a luat valiza, a scos hainele de acolo și a introdus-o înăuntru. Ulterior, a chemat un taximetru, iar ulterior, ajutată de un coleg de muncă, a urcat valiza în portbagaj.

Cu ajutorul taxi-ului a dus cadavrul în parc și l-a abandonat sub o bancă.