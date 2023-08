Operațiunea ”specială" din Crimeea continuă. Informator din armata Ucrainei: "Nu este o poveste de o zi” VIDEO

Raidul pe care Ucraina a declarat că l-a efectuat în Crimeea în cursul nopții de miercuri spre joi a făcut parte dintr-o "operațiune pe termen lung", potrivit unei surse din cadrul Serviciului de Informații Militare al Ucrainei.

Vorbind pentru Ukrainska Pravda, sursa a declarat că a fost un "efort cuprinzător" care a arătat că Ucraina poate ajunge în Crimeea ocupată de Rusia nu doar cu arme, ci și cu oameni.

Forțele de informații ucrainene au declarat anterior pe Telegram că personalul a aterizat pe teritoriul Crimeii și a angajat trupele rusești de acolo.

”Un set de măsuri este în curs de desfășurare, aceasta nu este o poveste de o zi, ci o operațiune pe termen lung”, a declarat sursa. Aceasta a mai precizat că, întrucât operațiunea este încă în desfășurare, nu sunt disponibile alte detalii.

