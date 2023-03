Crin Antonescu: Romania este o tara fara modele (Video)

Romania este o tara fara modele sau cu modele false pentru tineri, a declarat Crin Antonescu sambata, sustinand ca isi mentine pozitia in aceasta privinta, "chiar daca asta o sa supere pe unii".

"Am vorbit despre modelele din societatea romaneasca, din politica din institutii, despre ce inseamna formarea oamenilor tineri. Romania este o tara fara modele sau cu false modele in care prostul gust, minciuna fac cariera politica a unor oameni si in care bunul simt, onestitata si curajul de a spune adevarul sunt vazute drept stangacie, lipsa de popularitate, drept ceva nerentabil", spune Antonescu.

Antonescu s-a lansat din nou intr-un atac la adresa coalitiei de guvernare PSD-PD-L, spunand ca "singura masura economica a acestui guvern a fost una absurda, cea a impozitului forfetar", care in loc sa ajute intreprinderile mici si mijlocii le sufoca si le condamna la faliment.

"Nu exista decat promisiunea ca se intrevad semnele revenirii economice", a declarat Antonescu, sustinand ca guvernul nu a luat masuri pentru pastrarea locurilor de munca.

Guvernantii "nu au alta preocupare decat sa dea afara oameni cu functii de conducere" in baza unei ordonante care legalizeaza repolitizarea Romaniei, sustine Antonescu.

