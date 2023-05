Școală de stat sau privată? Decizia grea luată de Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu: ”Toate ar trebui plătite”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, și-au înscris fetița la școală, ezitând mult timp în a alege dacă s-o trimită la stat sau la privat.

„Vă mărturisesc că acum câteva luni bune și eu, și Mădălin am stat și am analizat foarte bine mai multe săptămâni dacă să o trimitem pe Petra la o școală privată sau să meargă la o școală de stat. Până la urmă am decis să meargă la o școală privată”, a transmis Cristina Șișcanu în mediul online.

”Ne-am gândit și din punct de vedere financiar. Mergând la o școală de stat, copilul trebuie să meargă apoi și la un afterschool, apoi trebuie să meargă și la niște activități. Așadar, toate activitățile ar trebui plătite, plus de asta unul dintre părinți trebuie să devină șoferul copilului. Să-l ducă unde are nevoie. Asta presupune că eu ar fi trebuit să renunț la anumite proiecte ca să pot să am mai mult timp liber ca să pot să o duc pe Petra, să o iau de la școală, să o duc la afterschool”, a spus Cristina Șișcanu.

”Am făcut o listă ce înseamnă o școală de stat și cheltuielile pe care le presupune o școală de stat. Chiar dacă învățământul de stat e gratuit, totuși nu este suficient și știți foarte bine, dragi părinți. Am văzut că nu ajungi la o sumă tocmai mică pe lună, așa că până la urmă am luat decizia că trebuie să meargă la o școală privată”, a subliniat vedeta.