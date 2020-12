Mircea Cartarescu, ironic la adresa unuia dintre liderii AUR: "Am avut onoarea sa fiu batut la talpi chiar de celebrul Sorin Lavric"

"Acum doar vreo luna o carte de-a mea a fost "discutata obiectiv" de doi cronicari literari pe care-i stiam vag, asa ca obiectivitatea lor nu m-a interesat cine stie ce.Acum aflu ca am avut onoarea sa fiu batut la talpi chiar de celebrul Sorin Lavric, El Insusi, revelat de cateva zile ca mantuitor al neamului romanesc. In plus, de prietenul si admiratorul sau Daniel Cristea-Enache, care marturiseste despre martirul neamului:"Sorin Lavric, colegul meu de la Romania literara si de la Uniunea Scriitorilor, are mari sanse sa devina Senator AUR. Ii tin pumnii sa reuseasca. Orice partid din Romania are nevoie de intelectuali de calibrul lui Lavric".Marturisesc si eu ca ma simt prea mic pentru o atentie atat de mare si de focusata. Cum era bancul? "Mai imprastiati-va, baieti!"", a scris Mircea Cartarescu pe Facebook.Citeste si: