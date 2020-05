Vanzari cu 81% mai mari la cartile pentru copii in starea de urgenta, anunta cea mai mare librarie online din Romania

Ziare.

"Cresterea raportata la aceeasi perioada din 2019 a fost uniforma pe toate categoriile de varsta, cu interes remarcabil fata de cartile de activitati si caietele de scriere si grafisme, folosite de parinti ca suport pentru continuarea procesului educational interupt odata cu inchiderea gradinitelor si scolilor", arata compania intr-un comunicat.Ponderea produselor adresate celor mici in total vanzari pe Libris.ro a ajuns in ultimele doua luni la 23%, fata de 18% cat reprezentau cumulat cartile pentru copii si jocurile in perioada similara a anului trecut."Implicarea activa a parintilor in procesul educational al copiilor a crescut semnificativ. Adultii din familie au fost pusi in situatia de a prelua o parte din responsabilitatile cadrelor didactice. Astfel, multi parinti au dorit sa completeze lectiile online si s-au implicat in activitati suplimentare alaturi de copiii lor", considera Laura Teposu, CEO Libris.ro.In topul celor mai vandute 15 volume pentru copii se regasesc titluri clasice de aventuri, alaturi de carti cu activitati de invatare prin joc si materiale educative care completeaza procesul de educatie."Preocuparea parintilor pentru asigurarea unui context prielnic pentru educatie si dezvoltarea celor mici a fost evidenta prin prisma achizitiilor facute. Inchiderea scolilor si gradinitelor si migrarea catre lectiile online au schimbat intr-un timp extrem de scurt modul obisnuit de predare. Fie ca vorbim despre lecturi captivante sau despre carti cu resurse si activitati educative, parintii au cautat solutii alternative pentru a mentine interesul copiilor fata de acumularea de cunostinte sau deprinderi", adauga Laura Teposu.Cele mai vandute carti de copii au fost: "Aventurile lui Tom Sawyer", de Mark Twain, "Jocuri pentru copii inteligenti. Carte de activitati +3 ani", "Bufnita care se temea de intuneric", de Jill Tomlinson, "Micul Print", de Antoine de Saint-Exupery, "Caiet de scriere - Invat sa scriu cifre (Ma pregatesc sa merg la scoala 2)" si "Caietul meu de initiere in grafica 3-4 ani"Topul autorilor de carte pentru copii este condus de Jill Tomlinson, Alec Blenche, Erin Hunter, Roald Dahl si Ioana Chicet-Macoveiciuc.Doi autori romani sunt in primele 15 pozitii: "Dumbrava minunata", de Mihail Sadoveanu, si "Ma pregatesc sa fiu scolar - Caiet de scriere 2 - Semne grafice. Matematica si explorarea mediului", de Buzenschi Lucica."Este interesant ca avem doi autori romani contemporani in top. Prin aventurile personajelor lor, cei mici invata si descopera lucruri despre lume. Sunt carti pe care le prefera copii, care nu au legatura neaparat cu bibliografia scolara, ci sunt o alegere de placere care invita copiii la descoperire si la drag de lectura de dragul lecturii", mai spune Laura Teposu.De asemenea, cele mai vandute jocuri au fost cele clasice, de indemanare si puzzle-uri.Starea de urgenta a reunit familia in jurul unor jocuri clasice, precum Pacalici Scarpinici, Remi Clasic sau Nu te supara. Jocurile de indemanare au fost de asemenea foarte cautate, in timp ce puzzle-urile cele mai populare trimit cu gandul la vacante si calatorii, spun reprezentantii Libris.ro."Jocurile alese de parinti se incadreaza, cum era si normal, in doua directii: pe de-o parte jocuri care sa le capteze atentia si sa ii implice intr-o activitate independenta de creatie sau de gandire, cu efect spre limitarea timpului petrecut in fata ecranelor, iar pe de alta parte, jocuri in care familia se implica activ -jocuri de societate sau boardgames, care asigura conectarea adult -copil", completeaza Laura Teposu.