Operațiunile de salvare din Japonia, îngreunate de frig. Șanse minime de salvare pentru persoanele dispărute în urma cutremurului din noaptea de Anul Nou

Serviciile de salvare nipone continuă sâmbătă, 6 ianuarie, să caute neobosit printre dărâmături în urma cutremurului devastator care a zguduit centrul Japoniei în noaptea de Anul Nou, provocând moartea a cel puţin 110 persoane şi rănirea a 510, dar condiţiile meteo de iarnă complică operaţiunile de salvare, scrie AFP.

Aproximativ 210 persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit unui nou bilanţ anunţat de autorităţile locale, dar speranţele de a găsi supravieţuitori la aproape cinci zile de la dezastru sunt din ce în ce mai reduse.

Cutremurul cu magnitudinea 7,5 care a lovit peninsula Noto în după-amiaza zilei de 1 ianuarie a devastat această fâşie îngustă de pământ de aproximativ o sută de kilometri lungime care se varsă în Marea Japoniei, provocând alunecări de teren şi prăbuşirea clădirilor şi a drumurilor.

Cutremurul, care a fost resimţit până la Tokyo (la 300 km distanţă), a declanşat şi un tsunami: valuri de peste un metru înălţime au lovit coasta în unele locuri, măturat case şi drumuri de-a lungul coastei şi aruncat bărci în interior.

Impressive engineering. Japan’s Earthquake-Resistant Buildings are fascinating to watch in action! 🫨 pic.twitter.com/4f8kObqvUn