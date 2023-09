Marcel Ciolacu, după cutremurul din Maroc: Autorităţile române sunt gata să ofere asistenţă

Autorităţile române sunt în contact strâns cu autorităţile marocane şi sunt gata să ofere asistenţă, a anunţat sâmbătă premierul Marcel Ciolacu.

"În urma cutremurului devastator din Maroc, autorităţile române sunt în contact strâns cu autorităţile marocane şi sunt gata să ofere asistenţă.

Gândurile mele se îndreaptă către victime şi familii îndoliate şi către salvatorii curajoşi care lucrează împotriva cronometrului", a scris prim-ministrul României, într-o postare pe Twitter.

Folowing the devastating earthquake in 🇲🇦Morocco, t/ 🇷🇴 Romanian authorities are in close contact with t/ Moroccan authorities & ready to offer assistance.

My thoughts go to t/ victims & bereaved families, and to t/ brave rescuers that are working against t/clock. @ChefGov_ma