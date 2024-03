Cutremur major în capitala Japoniei. Până în prezent nu s-au emis alerte de tsunami VIDEO

Capitala japoneză şi zonele învecinate au fost zguduite joi dimineaţă de un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade, care a provocat oprirea circulaţiei unor trenuri de mare viteză, dar nu a dus la emiterea unei avertizări de tsunami, transmite AFP.

Cutremurul s-a produs la ora 9:08 a.m. (00:08 GMT) în departamentul Ibaraki (nord-est de Tokio), la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri, a anunţat Agenţia de Meteorologie din Japonia.

Nu au fost raportate pagube sau răniţi imediat după cutremur, care a dus la suspendarea circulaţiei trenurilor de mare viteză Shinkansen între Tokio şi Koriyama, în departamentul Fukushima (nord-est), din cauza unei pene de curent.

BREAKING: Footage during earthquake in Utsunomiya City, Tochigi Prefecture of Japan

pic.twitter.com/GCAE5lHsM0