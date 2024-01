Opinie dură despre greva transportatorilor și fermierilor: ”Dragi cetățeni cu creier, nu știu cum naiba mai haliți vreo mascaradă...”

Creatoarea de modă Dana Budeanu, cunoscută pentru pozițiile sale publice pe diverse teme, ea fiind și membră PNL, a avut o opinie dură referitoare la greva transportatorilor și a fermierilor, aflată în plină desfășurare.

„E o mascaradă, cum a fost și mascarada grevei profesorilor și aș dori să punctăm, când am discutat și am avut opinia pe care am avut-o și care s-a dovedit a fi adevărată, la fel și acestea sunt niște mascarade, genul ăsta se vor ține oricum că urmează alegerile.

Înainte să încep să explic cum se organizează o mascaradă, pentru cei slabi de îngeri care încă mai halesc mascarade, nu știu cum naiba voi mai haliți vreo mascaradă pusă în scenă 99% de forțele politice sau cum se numesc ele, ONG-uri.

Dragi cetățeni cu creier, când se organizează o Revoluție sau în momentul în care se organizează un protest trebuie să înțelegi urmărtorul lucru, nu există de când lumea și pâmântul, nu există niciun protest de avengură organizat spontan fără participarea insituțiilor de forță ale statului, ale celor politice și ale celor care au vreun interes financiar.

Obligatoriu aceste forțe trebuie să existe și să aibă un scop comun în a declanșa protestele spontane. Firește, asa cum a fost în 89, la orice manifestare există un 1% oameni de bună credință care se indendifică cu aceste mișcări”, a spus Dana Budeanu, în exclusivitate pentru România TV.