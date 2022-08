Asasinatul Dariei Dughina, fiica politologului și ideologului președintelui Vladimir Putin, Aleksandr Dughin, a fost revendicat de o grupare din Rusia.

Este vorba despre Armata Națională Republicană, care s-a poziționat anti Vladimir Putin.

„Noi, activiști, militari și politicieni ruși, acum partizani și luptători ai Armatei Naționale Republicane, scoatem în afara legii pe hoții și asupritorii popoarelor Rusiei!

Îl declarăm pe președintele Putin un uzurpator al puterii și un criminal de război care a modificat Constituția, a declanșat un război fratricid între popoarele slave și a trimis soldații ruși la o moarte sigură și fără sens.

Sărăcie și sicrie pentru unii, palate pentru alții - aceasta este esența politicii sale.

Credem că oamenii lipsiți de drepturi au dreptul să se revolte împotriva tiranilor.

Putin va fi detronat și distrus de noi!

Scopul nostru este de a opri distrugerea Rusiei și a vecinilor săi, de a opri activitățile unei mâini de oameni de afaceri de la Kremlin care au supt din bogăția poporului nostru și care comit astăzi crime în interiorul și în afara țării”, se arată în declarația Armatei Republicane.

Membrii Armatei Naționale Republicane ar fi fost respensabili de asasinatul rusoaicei. Mașina în care se afla aceasta a explodat, la periferia Moscovei și spun că vor lupta împotriva tuturor apropiaților lui Vladimir Putin.

„Îi declarăm pe oficialii guvernului Federației Ruse și ai administrațiilor regionale complici ai uzurpatorului (n.r. - Putin) - cei care nu demisionează din funcție vor fi distruși de noi.

Îi declarăm pe oamenii de afaceri care își câștigă banii din corupție și din legături cu funcționarii - trădători ai Patriei și complici ai uzurpatorului. Proprietățile celor care nu se pocăiesc și nu vorbesc public împotriva acestui guvern și a războiului său, și ei înșiși vor fi distruși de noi.

Îi declarăm pe angajații structurilor de putere drept complici ai uzurpatorului. Cei care nu depun armele vor fi distruși de noi.

Declarăm transporturile militare ale celor care câștigă bani în război și îl ajută financiar - ținte legale pe care le vom distruge.

Putin va fi detronat și distrus de către noi.

Ne amintim de bombardamentele asupra caselor din Rusia care l-au adus pe Putin la putere. Știm că regimul nu se va opri la niciuna dintre cele mai odioase crime. Și declarăm: desfășurăm acțiuni doar împotriva persoanelor acestei puteri. Nu vom ataca obiecte civile și civili, iar dacă forțele de securitate ale lui Putin vor face astfel de provocări și ne vor atribui victimele, nu-i credeți!”, se mai arată în declarația care poate fi lecturată integral pe Telegram.

Russia's National Republican Army claims responsibility for the killing of Dugin's daughter. pic.twitter.com/rop7VDAZ7o