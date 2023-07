Denise Rifai dezvăluie de ce a plecat de la Realitatea: "Mi-am dat demisia într-o secundă! Eu nu sunt de vânzare!"

Denise Rifai a povestit de ce a plecat de la Realitatea TV, după aproximativ un deceniu de emisiuni politice.

Denise Rifai a lăsat Realitatea TV după un apel telefonic care era "contrar tuturor principiilor de viață" ale realizatoarei TV.

Denise Rifai și-a dat demisia de îndată ce i s-a cerut probabil să încalce normele deontologice.

„Povestea vieții mele… eu când am luat decizia, a fost cea mai dureroasă, să plec din zona pe care eu o iubeam foarte mult, o zonă de confort… iubirea asta a mea pentru politică și pentru a face lucrurile să se întâmple.

A trebuit să iau decizia de a-mi da demisia într-o secundă pentru că am primit un telefon care a fost contrar tuturor principiilor mele de viață. Am decis și am spus că eu nu sunt de vânzare orice ar însemna acest lucru, mi-am dat demisia pe loc, am sărit în gol, nu aveam nimic pregătit, nimic planificat.

Au început negocieri cu mai multe televiziuni și Kanal D a venit cu acest proiect în care m-am regăsit. Din prima secundă în care l-am văzut mi-au dat lacrimile pentru că era acea femeie jurnalist care venea înapoi și punea întrebările ei oamenilor de putere din țara, din Turcia, țara de unde noi am adus acest format.

Așa fac eu la 40, aduc oameni de putere, putere nu înseamnă doar putere administrativă, toate acele personalități pe care România le are, lume politică, lume sportivă, lume de showbiz. Oameni care au făcut ceva în viața lor, oameni care sunt recunoscuți, care au un public al lor”, a spus vedeta Kanal D în cadrul podcastului Ego Life cu Dana Săvuică.

