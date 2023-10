Debut fulminant în box office-ul american pentru cel mai așteptat film al sfârșitului de an

Leonardo Di Caprio joaca in Killer Moon FOTO facebook

Filmul cu multe vedete al lui Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", a impresionat la debutul său în box office, încasând 23 de milioane de dolari în 3.628 de cinematografe nord-americane în weekend. De asemenea, filmul a adus 21 de milioane de dolari la nivel internaţional, pentru un total la nivel global de 44 de milioane de dolari, potrivit Variety.

În ciuda locului doi, este cel mai bun început pentru Scorsese de la "Shutter Island" din 2010 (debut de 41 de milioane de dolari) şi al treilea cel mai bun din cariera sa, după "The Departed" din 2006 (debut de 26,9 milioane de dolari). Iar "Killers of the Flower Moon" a reuşit să facă furori chiar dacă vedetele sale, Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro, nu au putut promova filmul pe fondul grevei actorilor, aflată în desfăşurare.

Chiar şi cu o durată impresionantă de trei ore şi jumătate, "Killers of the Flower Moon", un film cu rating R, a fost primit cu bucurie de către spectatori (cu un scor de "A-" la CinemaScore) şi critici (92% pe Rotten Tomatoes), ceea ce este un semn bun pentru restul perioadei de proiecţie în cinematografe.

Adaptată după romanul din 2017 al lui David Grann şi avându-i ca protagonişti pe Lily Gladstone şi Jesse Plemons, povestea are loc în plină "Domnie a Terorii", o perioadă care se referă la crimele misterioase care au avut loc după ce au fost descoperite depozite importante de petrol pe teritoriul naţiunii Osage la începutul anilor 1920. După cum era de aşteptat, publicul a fost format din tineri, 44% dintre aceştia având sub 30 de ani.

Filmul cu un buget de 200 de milioane de dolari reprezintă un pariu îndrăzneţ pe marele ecran pentru Apple, care - până acum - a prioritizat streamingul în detrimentul cinematografiei. Aceasta marchează cea mai amplă lansare de până acum pentru un film susţinut de un serviciu de streaming. Nu este clar când va ajunge filmul pe Apple TV+, dar nu va fi decât peste cel puţin 45 de zile.

Indiferent de startul bun al "Flower Moon", acesta nu a fost pe măsura turneului "The Eras Tour" al lui Taylor Swift, care a rămas pe primul loc, cu venituri de 31 de milioane de dolari din 3.855 de locaţii. Este singurul film-concert din istorie care repetă locul 1 timp de două weekenduri consecutiv şi este primul care a atins 100 de milioane de dolari în box office-ul intern. După numai cinci zile de proiecţii, filmul distribuit de AMC Theatres a generat până în prezent 131 de milioane de dolari. Deşi vânzările de bilete au scăzut cu un procent considerabil de 66% faţă de debut, "The Eras Tour" este deja un mare câştigător comercial. Filmul a fost autoprodus de Swift, a costat aproximativ 15 milioane de dolari şi a necesitat cheltuieli de marketing mai mici decât un blockbuster mediu de această anvergură.

Pe un îndepărtat loc trei, sequel-ul horror al Universal, "The Exorcist: Believer" a adăugat 5,6 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare. Până în prezent, filmul a generat 54,2 milioane de dolari în America de Nord şi 107 milioane de dolari la nivel global. Este o afluenţă solidă pentru un film care costă 30 de milioane de dolari. Dar Universal şi Blumhouse au cheltuit o sumă impresionantă de 400 de milioane de dolari pentru drepturile asupra proprietăţii.

"PAW Patrol: The Mighty Movie" a ajuns pe locul patru, cu 4,3 milioane de dolari în al patrulea weekend pe marele ecran. Filmul de animaţie pentru copii de la Paramount şi Nickelodeon a obţinut încasări de 55,9 milioane de dolari în America de Nord şi 148 de milioane de dolari în întreaga lume, depăşind oficial rulajul predecesorului său, "PAW Patrol" din 2021 (40 de milioane de dolari pe plan intern, în timp ce a fost lansat simultan pe Paramount+; 140 de milioane de dolari la nivel global). Continuarea a costat doar 30 de milioane de dolari.

Completând top cinci, relansarea de către Disney a clasicului lui Tim Burton din sezonul 1993, "The Nightmare Before Christmas", a adăugat 4,1 milioane de dolari din 1.650 de cinematografe.

