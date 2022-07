Muncitorii romani de la Parcul Olimpic din Londra isi vor pierde locul de munca

O parte dintre muncitorii romani care lucreaza la construirea Parcului Olimpic din Londra, ar putea sa-si piarda locurile de munca, din cauza temerilor legate de angajarea ilegala a acestora.

Parcul trebuie sa fie gata pana in 2012, cand Londra va gazdui Jocurile Olimpice, informeaza Evening Standard.

Datele oficiale atesta faptul ca Autoritatea pentru Organizarea Jocurilor Olimpice a angajat 227 muncitori romani. Aceasta cifra reprezinta 7% din totalul lucratorilor.

Lucratorii romani si bulgari sunt supusi unor masuri restrictive, din 2007, de cand cele doua state au aderat la UE. In aceasta situatie, cetatenii romani pot ocupa locuri de munca, ca muncitori necalificati, in domeniul agriculturii si in domeniul procesarii alimentelor.

Cele doua sfere de activitate nu au nici o legatura cu constructia Parcului Olimpic. Autoritatea pentru Organizarea Jocurilor Olimpice a afirmat ca o parte din muncitorii romani au parasit deja santierul.

Ads