Sistemul medical din Suedia e aproape de colaps? Ce spune o asistenta medicala romanca care lucreaza in Stockholm

"Situatia este teribila"

"M-au rugat mai multi prieteni sa scriu despre situatia din Suedia, dupa aiurelile aparute in mod obisnuit in presa romaneasca. Zona Stockholm e sub o presiune COVID mai mare, la fel cum a fost si in primavara. Sunt ocupate in jur de 250 de paturi ATI din cele 1.200 disponibile.Problemele sunt cu personalul, obosit fizic si psihic de anul asta care ne-a terminat nervii tuturor.Tarile nordice au acorduri si intelegeri locale si s-au oferit sa ajute cu personal daca suedezii au nevoie", arata Diana Hering.Potrivit romancei, autoritatile din Suedia sustin ca se descurca. In privinta restrictiilor, romanca a aratat ca sunt similare celor din alte tari: distantare, nu sunt permise adunari peste 20 de persoane, munca de acasa, liceele invata de la distanta, scolile si gradinitele sunt deschise."Regulile spalat pe maini, distantare, stat acasa la primul simptom nu s-au schimbat. End of story. Atat conspirationistilor, cat si negationistilor, cat si celor care de un de an de zile spera ca o s-o patim cumva, le aduc aminte ca Suedia nu e un model pentru nimeni ci doar pentru ea", a mai scris Diana Hering, pe Facebook.Presa a relatat ca Suedia se confrunta cu o criza in sistemul de sanatate dupa ce mai multe cadre medicale si-au dat demisia ca urmare a epuizarii si volumului ridicat de munca in contextul pandemiei de COVID-19.Sineva Ribeiro, presedinta Asociatiei Suedeze a Profesionistilor din Sanatate, spune ca situatia este "teribila", potrivit Bloomberg.Saptamana aceasta, locurile la terapie intensiva in Stockholmu au fost ocupate in proportie de 99%, provocand panica in oras. Primarul din Stockholm, Irene Svenonius, a spus ca situatia este "extrem de tensionata" si a cerut suplimentarea numarului de cadre medicale de la fortele armate suedeze.