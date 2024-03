Din 7 martie, Dilema Veche redevine Dilema, dar trece pe o nouă firmă. Practic, se rupe de actualul editor, Adevărul Holding, care deţine marca Dilema Veche.

Conform paginademedia.ro, noul editor al revistei - acum (doar) Dilema este compania Dilema Nouă, care preia, practic echipa şi editarea publicaţiei.

"Nu este absolut nicio supărare cu Adevărul Holding", spune Sever Voinescu. "De altfel", continuă el, "Adevărul Holding se va ocupa de partea de distribuţie. Am numai cuvinte bune în legătură cu Adevărul".

"A fost un gând de-al nostru, să ducem Dilema spre o dezvoltare mai aparte. Am gândit o formulă în care o revistă culturală se va susţine. Dacă vom reuşi, cred că este cea mai tare lovitură de management de pe piaţă. Vom ieşi cu produse culturale adiacente, sub brandul Dilema", explică Voinescu. Mai exact: "cicluri de conferinţe, concursuri de eseuri pentru liceeni, două podcasturi pe care intenţionăm să le lansăm". Plus, rubrici susţinute de companii, de zona de business", a mai precizat Sever Voinescu.

Dilema a fost înfiinţată în 1993, cu Andrei Pleşu Director Fondator. "Andrei Pleşu este Spiritus Rector al Dilemei", adaugă Sever Voinescu. În primii ani, Dilema era editată de Fundaţia Culturală Română (precursoarea Institutului Cultural Român - ICR), instituţie condusă de Augustin Buzura.

Numele "Dilema" a fost dat de scriitroul Radu Cosaşu.

În 2004, echipa se rupe de la FCR (care între timp trecea la noul nume ICR), se transformă în Dilema Veche (marca a rămas la ICR) şi trece la compania lui Mircea Dinescu (care atunci avea titlurile Plai cu boi şi Aspirina Săracului). După aproape un an şi jumătate, grupul Adevărul Holding, deţinut la vremea respectivă de Dinu Patriciu, a preluat de la Mircea Dinescu Dilema Veche.

În cei 30 de ani, Dilema a avut trei redactori-şefi: Elena Ştefoi, în primii ani, apoi Mircea Vasilescu (pânâ la sfârşitul lui 2015) şi apoi, din ianuarie 2016, la conducerea editorială a venit Sever Voinescu.

Dilema de acum (între timp, marca a fost recuperată de echipă) are în jur de 10 angajaţi şi peste 40 de colaboratori.

