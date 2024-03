Schimbarea subiectului, tehnică de abatere a atenției

Dezvoltarea insuficientă a capacității de concentrare a atenției este o problemă a lumii contemporane, se resimte începând cu generațiile tinere. Deficitul de atenție, capacitatea de memorare redusă și lipsa de concentrare sunt câteva din constantele zilelor noastre. Pe acest fond, întreaga societate are mai degrabă tendința de a fi preocupată de chestiuni marginale, aduse în atenția publicului în mod voit, ignorând subiecte cu relevanță și sens.

Fie că o aplicăm în mod controlat sau în mod nativ, nu este dificil de decriptat: schimbarea subiectului este o tehnică de abatere a atenției. Este folosită în politică, afaceri, negocieri, viața de zi cu zi. În realitate cel care schimbă în mod obsesiv subiectul cu privire la care nu se simte confortabil, emite semne de slăbiciune și dă dovadă indirectă de nesiguranță. Fuga de discuție și teama de dezbatere ascund vulnerabilități diverse: neadevăruri, situații stânjenitoare, informații sensibile omise în mod voit, poziții nesigure etc.

Bine de știut, în comunicare sau negociere poți deține un avantaj în fața unor astfel de interlocutori! Revenirea la subiectul ocolit îți oferă postura de control a discuției. Mai mult, este un mod convenabil de culegere a informațiilor, nu întâmplător politicienii refuză să abordeze teme inconfortabile și indiferent despre ce sunt întrebați, duc discuția spre teme confortabile lor. Eforturile susținute în scopul divagării subiectului, energia investită și timpul alocat, trădează de obicei fragilitatea poziției, inconsistență, teamă, neîncredere, îndoială sau șovăială.

Abaterea atenției este și o tehnică de negociere care își propune schimbarea subiectului sau revenirea la aspecte deja agreate prin negociere.

Se poate folosi împreună cu diverse tactici de negociere:

Tactica erorilor deliberate

Tactica vorbirii neîntrerupte

Tactica întreruperii repetate

Tactica obosirii adversarului

Tactica răbdării

Tactica alternării discuțiilor

Tactica renunțării

Tactica amenințării

Tactica amânării răspunsului

Tactica neînțelegerii intenționate

Tactica "cere mult pentru a obține suficient"

Tactica tergiversării

Tactica lingușirii

Tactica falselor probleme

Tactica presiunii timpului

Tactica schimbării negociatorului

Tactica "trântitului ușii în nas" etc.

Cu ce este important să rămâneți după lecturarea acestui succint articol: nimeni nu schimbă subiectul discuției în mod repetat decât dacă are un interes în neabordarea sa. Nu există coincidențe, abaterea atenției are mereu un scop! Ține de insistența, tactul și abilitatea dumneavoastră de a-l descoperi.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

