Trump a sosit la tribunalul federal la Washington unde s-a predat autorităţilor. Fostul președinte va pleda nevinovat VIDEO

Fostul preşedinte american Donald Trump a sosit, joi,la sediul tribunalului federal din Washington pentru a se preda autorităţilor, după ce a fost inculpat de complot în vederea răsturnării rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către Joe Biden, relatează The Associated Press.

Coloana lui Trump şi-a croit drum pe străzile aglomerate din Washington - cu semnale luminoase şi sirene iar privitorii au flancat străzile la sosirea miliardarului la tribunal.

Favoritul la învestitura republicană în alegerile prezidenţiale din 2024 urmează să se înfăţişeze în faţa unui judecător, după ce a fost acuzat de complot în vederea fraudării Statelor Unite.

Tribunalul se află în apropierea Capitoliului, luat cu asalt de sute de susţinători de-ai săi, cu scopul de a opri certificarea victoriei democratului Joe Biden în alegeri, la 6 ianuarie 2021.

Trump attorney and spokesperson @AlinaHabba slams Biden DOJ indictment against Trump outside courthouse:

"This is election interference at its finest against the leading candidate right now for president."pic.twitter.com/MIqtJxYPZk