Fostul director de campanie al lui Trump a iesit din inchisoare pe motiv de pandemie: Restul de 7 ani ii petrece acasa

Manafort, in varsta de 71 de ani, un vechi agent politic republican, a fost eliberat din Institutia Corectionala Loretto, situata in comitatul Cambria, in Pennsylvania, a anuntat unul dintre avocatii sai, Todd Blanche.Avocatii lui Manfort au cerut luna trecuta Biroului american al Inchisorilor sa-l plaseze in izolare, din cauza unor probleme de sanatate anterioare ce pot conduce la complicatii din cauza noului coronavirus.Contactat de ABC News, Biroul nu a raspuns imediat cu privire la cererea de eliberare a lui Manafort.Manafort a fost condamnat in doua dosare penale, in cadrul anchetei fostului procuror special Robert Mueller cu privire la un amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 in favoarea lui Donald Trump.Unul dintre fostii colaboratori ai lui Trump inculpat in ancheta lui Mueller, el a fost condamnat de un juriu in Virginia, in august 2018, pentru frauda fiscala si frauda bancara si a pledat apoi vinovat in alt dosar, in septembrie 2018, la Washington , pentru mai multe capete de complot.Manafort a castigat milioane de dolari in calitate de consultant politic al unor politicieni prorusi in Ucraina , iar procuratura a aratat ca s-a sustras de la plata unor impozite de peste sase milioane de dolari, ascunzandu-si veniturile in conturi bancare offshore.Intr-unul dintre cazuri, judecatorul l-a mustrat din cauza unui stil de viata opulent, a hainelor scumpe pe care le poarta si a locuintelor scumpe pe care le detine.El a asistat la unele sedinte ale proceselor intr-un scaun cu rotile. Avocatii sai au cerut Biroului Inchisorilor, intr-o scrisoare, in aprilie, sa-i aprobe transferul din inchisoarea din Pennsylvania la locuinta sa din Virginia, invocand o hipertensiune arteriala si tulburari respiratorii.Manafort a avut de asemenea probleme cardiace, au anuntat avocatii sai in decembrie.Fostul partener de afaceri al lui Manafort, Rick Gates, care a fost implicat si el in campania lui Trump si care a pledat vinovat in cadrul anchetei lui Mueller, a cerut, de asemenea, sa-si ispaseasca restul pedepsei acasa. El a depus marturie impotriva lui Manafort in cadrul procesului sau.Alti detinuti celebri au solicitat, de asemenea, sa fie eliberati din inchisoare din cauza pandemiei COVID-19, dupa imbolnavirea multor incarcerati si paznici si moartea unora in inchisoare.Secretarul american al Justitiei William Barr a indemnat in martie Biroul Inchisorilor sa largeasca izolarea la domiciliu, in contextul in care noul coronavirus se raspandea in inchisori.Fostul avocat personal al lui Michael Cohen, incarcerat in alt dosar, a cerut sa fie eliberat anticipat, insa nu a fost eliberat, declara luna aceasta o sursa pentru Reuters.O sursa apropiata lui Cohen si familiei acestuia a declarat ca acesta nu detine informatii cu privire la o eventuala eliberare a acestuia.Contactat de Reuters, un reprezentant al Departamentului Justitiei care a supervizat cazul lui Cohen nu a comentat imediat.